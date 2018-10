Clássico Palestrino: Palmeiras e Cruzeiro têm história em confrontos na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (22) foi decidido o mando de campo da semifinal da Copa do Brasil de 2018. Palmeiras enfrenta o Cruzeiro primeiro em São Paulo e decide em Minas Gerais. Esse embate tem muita história na competição; toda vez que se enfrentaram, quem seguiu foi campeão.

Em 1996, os dois clubes se enfrentaram na final. No primeiro jogo, em BH, houve um empate por 1 a 1. No jogo de volta, no Palestra Itália, estádio do Palmeiras, a equipe mineira conseguiu vencer por 2 a 1, levantando, então, seu segundo título do torneio. Isso levou o Cruzeiro a disputa e êxito na Copa Libertadores de 1997.

Em 1998 veio a revanche paulista; ambas equipes se encontraram novamente na final, dessa vez com vitória alviverde. No primeiro jogo, no Mineirão, a raposa venceu pelo placar mínimo. Já na volta, o Verdão reverteu e venceu por 2 a 0, conquistando um título, até então, inédito.

Nessa década, tiveram mais dois confrontos: um em 2015, em que foi nas quartas-de-final. Dessa vez, a equipe verde e branca levou a melhor, com destaque para Gabriel Jesus, que marcou um golaço no jogo de volta, em Minas, cujo o placar foi de 3 a 2. A equipe palmeirense levantou o caneco em cima do Santos, após disputa de pênaltis.

O outro confronto, que foi em 2017, foi melhor para os mineiros. Com um jogo de ida emocionante, em São Paulo, no qual o Cruzeiro terminou o 1° tempo vencendo por 3 a 0 e, na segunda etapa, o Palmeiras empatou a partida, a volta foi em Minas. O clube celeste se classificou, pela regra do gol fora, depois de um empate por 1 a 1. Na final, enfrentou o Flamengo e conseguiu seu 5° título.

Pela competição desta temporada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Allianz Parque, em São Paulo, dia 12 de setembro e depois, no dia 26 de setembro, vai a Minas para o jogo de volta, que será no Mineirão.