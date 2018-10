Líder São Paulo vai à Curitiba enfrentar lanterna Paraná pelo Campeonato Brasileiro

O líder e o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018, São Paulo e Paraná, respectivamente, se enfrentam nesta quarta feira (22), em Curitiba, às 19h30, no Durival de Britto, em jogo válido pela primeira rodada do returno do Brasileirão.

O tricolor paulista terminou o primeiro turno na liderança, com 41 pontos, 3 a mais que o segundo colocado Internacional. Já o Paraná vive situação complicada na tabela. É o último colocado com apenas 14 pontos e precisa de uma vitória inédita para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.



O Paraná vai ter que quebrar um tabu se quiser passar pelo São Paulo: nunca venceu o clube paulista na Vila Capanema. A única vitória do Paraná sobre o São Paulo foi em 2003, pelo Brasileirão daquele ano, no Couto Pereira. Em 19 confrontos na história, o Paraná só venceu duas vezes, sendo a segunda vez em São Paulo, no Morumbi, em 2001.



Para conquistar a vitória inédita o Paraná vai precisar surpreender e, para isso, o técnico Claudinei Oliveira deve promover algumas mudanças no 11 inicial, mas sem improvisações.



“Vamos avaliar duas ou três opções na questão tática ainda, mas não penso em fazer improvisações”, disse Claudinei.



Na última partida o comandante do tricolor não pôde contar com o volante Alex Santana e o zagueiro Cléber Reis, que cumpriam suspensão, mas devem retornar a equipe principal nesta quarta feira.



"O Cléber possivelmente retorne, mas gostei da dupla de zaga da partida contra o Inter. René e Rayan fizeram bem a função. O Alex Santana tem boa finalização de média distancia, pode voltar, até pelo Jhonny Lucas não estar com a situação ideal de jogo e por estar retornando agora”, analisou.



Com isso, o Paraná deve jogar com: Richard; Júnior, René Santos, Rayan (Cléber Reis), Baéz (Mansur); Leandro Vilela, Alex Santana, Caio Henrique; Silvinho, Carlos e Rafael Grampola.



O São Paulo deve vir com força máxima para o confronto, já que não tem desfalques no elenco. O único que fica de fora é Lucas Fernandes, mas por conta de opção técnica. Sendo assim, o quinteto que foi poupado contra a Chapecoense deve voltar ao time titular: Anderson Martins, Reinaldo, Hudson, Nene e Rojas.



Provável São Paulo: Sidão, Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Everton, Joao Rojas e Diego Souza.