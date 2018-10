Resultado Paraná x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

FIM DE JOGO. Líder e Lanterna empatam em 1 x 1 .

48' do 2º tempo: Falta na intermediária para o Paraná. Pode ser o último lance do jogo.

47' do 2º tempo: São Paulo chega duas vezes pelo alto e quase consegue o gol da vitória.

Mais 4 de acréscimos. Vamos até os 49 minutos.

44' do 2º tempo: Diego Souza dribla dois na entrada da área, mas foi desarmado.

41' do 2º tempo: Sai: Nenê, entra: Tréllez. Sai: Rojas, entra: Shaylon.

40' do 2º tempo: São Paulo trabalha a bola no ataque, mas não consegue ser efetivo.

39' do 2º tempo: Shaylon e Tréllez no aquecimento

37' do 2º tempo: Substituição no Paraná. Entra: Rafael Alemão, sai: Rafael Grampola.

35' Sidão fez grande defesa, mas o árbitro marcou impedimento no lance.

32' do 2º tempo: O time do São Paulo está nervoso com o resultado. Ataca, mas de maneira desorganizada.

30' do 2º tempo: São Paulo tem grande chance, mas Rojas erra o passe para Everton.

28' do 2º tempo: Substituição no Paraná. Sai: Rodolfo, entra: Jhonny Lucas

25' do 2º tempo: Bruno Peres tenta um passe para Everton, mas zagueiro corta para mais um escanteio.

20' do 2º tempo: São Paulo pressiona e consegue mais um escanteio.

15' do 2º tempo: Bruno Peres tenta jogada individual, traz para o meio e finaliza por cima do gol.

13' do 2º tempo: Silvinho finaliza forte da intermediária e a bola passa por cima do gol.

12' do 2º tempo: Reinaldo cruza na cabeça de Diego Souza, que cabeceia para bem, mas goleiro defende.

10' do 2º tempo: Liziero recebe amarelo por carrinho que interrompeu o contra - ataque paranista.

8' do 2º tempo: Cleber Reis dá belo drible em Nenê.

4' do 2º tempo: Reínicio bem truncado e com pouca criação.

Começa a segunda etapa.

Fim do primeiro tempo.

46' São Paulo tenta ir pro abafa no fim do primeiro tempo.

44' Guilherme Biteco se lesiona e sai para a entrada do atacante Rodolfo

41' Guilherme Biteco recebe na direta, corta pro meio e finaliza por cima do gol.

40' Paraná pressiona no campo do São Paulo após o gol.

36' GOOOOOL DO PARANÁ. O lateral Júnior invade a área e não desperdiçou a chance clara para finalizar. Mandou uma bomba no alto do gol de Sidão e empatou a partida.

34' DE BICICLETA. Em jogada trabalha, Rojas cruza para Diego Souza, que mata no peito e finaliza de bicicleta por cima do travessão.

31' Gramado está muito escorregadio na Vila Capanema.

30' Nenê cruza bola na área, mas zaga afasta. No rebote, Rojas manda por cima do gol.

24' Paraná cobra falta na área que resulta em uma cabeçada perigosa, mas mais uma vez Sidão fez a defesa.

22' Paraná finalmente consegue se organizar e criar na intermediária do São Paulo, mas jogada acaba em cruzamento mal sucedido.

20' QUE DEFESA! Guilherme Biteco cobra bem a falta e obriga Sidão a pegar no cantinho e jogar para escanteio.

19' Caio Henrique sofre falta na meia lua. Pode ser uma boa chance para o Paraná.

18' Paraná segue sem oferecer perigo ao gol do São Paulo.

15' Nenê cruza, mas Anderson Martins cabeceou fraco na mão do goleiro.

14' Falta em cima de Rojas na intermediária. Nenê foi para a bola.

13' São Paulo chega mais próximo de ampliar o placar do que de sofrer o empate.

10' Hudson entra em divida no meio campo e recebe atendimento.

7' GOL DO SÃO PAULO. Diego Souza rouba a bola pelo meio, toca para Nenê, que finaliza com precisão e abre o placar.

5' Jogo apertado. São Paulo não deixa o Paraná criar pelo meio.

1' Bola rolando. No primeiro minuto de jogo, Guilherme Biteco finaliza para fora.

Hino nacional em execução.

Torcida do São Paulo ocupa todo o seu setor.

Torcida do Paraná comparece em bom número.

Paraná Clube tenta a primeira vitória contra o São Paulo na Vila Capanema.

O jogo desta noite terá como árbitro Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

Vantagem histórica: Em 19 jogos realizados até aqui, desde 1994, o Tricolor do Morumbi venceu 11, contra 2 do Paraná Clube. Foram registrados 6 empates.

O zagueiro Cléber Reis e o volante Alex Santana, que não atuaram em Porto Alegre, suspensos, reforçam o time do Paraná.

O técnico do Paraná, Claudinei Oliveira falou sobre a sequência: “O que passou, passou. Não muda mais. Então, temos que estar focados em fazer um grande returno.”

O Paraná Clube tenta virar a página e começar a escrever uma nova história no Campeonato Brasileiro.

Raí, diretor de futebol do tricolor, diz que não existe trabalho bem sucedido no meio do ano e cobra ímpeto máximo para essa partida.

O São Paulo lotará a próxima partida independente do resultado do jogo contra o Paraná. Já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para o jogo do fim de semana.

O jogo marca o encontro do líder com o lanterna da competição.

O São Paulo terá todos os jogadores à disposição para essa partida.