Sem dar chute a gol, Santos fica no empate com Independiente, na Argentina

Em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Santos visitou o Club Atlético Independiente, em Avellaneda, na Argentina, na noite desta terça-feira (21). Mesmo sem dar nenhum chute à gol durante os 90 minutos de jogo, e ficar com um jogador a menos, após a expulsão de Dodô,aos 36 minutos do segundo tempo,e contar com mais uma boa atuação do goleiro Vanderlei a equipe santista conseguiu ficar no empate em 0 a 0 e só precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final da competição.

O jogo de volta será na próxima terça-feira (28), às 19h30, no Pacaembu. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Racing e Ríver Plate na próxima fase.

+ Confira as ofertas da nossa parceira FutFanatics

O primeiro tempo

Durante toda a etapa inicial da partida o Santos só se preocupou em marcar o adversário e se defender. Já o Independiente, jogando em casa, só queria achar uma forma de abrir o placar e não faltou tentativas. Aos 15 minutos, a equipe Argentina chegou com perigo, na cabeçada de Gigliotti, que passou raspando aos gol defendido pelo goleiro Vanderlei. Aos 20,o goleiro do Peixe se esticou todo para fazer a defesa do chute de Meza. Com 38 minutos, Burdisso bateu colocado e quase abre o placar.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Santos não levava perigo. Já o Independiente seguia pressionando e em busca do gol. O Peixe ainda ficou sem Rodrygo, que passou mal e teve de ser substituído por Derlis González. Aos 25, Gigliotti chutou muito alto, com o gol vazio, após ajeitada de cabeça de Cerutti. Aos 31 minutos, Silva bateu de fora da área, obrigando Vanderlei fazer mais uma bela defesa. Aos 36, a situação do Santos, que não chutava à gol, ficou ainda pior, após a expulsão do lateral Dodô pelo segundo cartão amarelo no jogo. A partir daí o era defesa do Santos e ataque do Independiente, mas o resultado não mudou. Bom para o Santos, que nunca havia vencido o adversário.

Virando à chave, o Santos volta à campo neste sábado (25), diante do Bahia, às 16h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 21° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista ocupa à 13° posição, com 21 pontos e busca se distanciar do z4.