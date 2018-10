Duelo de opostos: líder São Paulo visita lanterna Paraná pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (21), às 19h30, em Curitiba, o líder São Paulo enfrenta o lanterna Paraná Clube pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, com 41 pontos, busca abrir vantagem ainda maior sobre o Internacional, que tem 38 pontos. Do outro lado, o mandante Paraná Clube terá a estreia como mandante de Claudinei Oliveira. O técnico começou o trabalho com o pé esquerdo e acabou derrotado pelo Inter, em Porto Alegre, na rodada anterior.

Um empate garante ao São Paulo a liderança pela quarta rodada consecutiva, feito que o time do Morumbi não alcança desde 2011, quando esteve na ponta do Brasileirão entre a 3ª e a 6ª rodadas. Já o torcedor paranista precisa torcer por uma vitória simples para o time, ao menos, deixar a lanterna do campeonato.

Retrospecto

A última vez em que os times tricolores se enfrentaram em Curitiba foi pela 4ª rodada da Série A em junho de 2007, ano do pentacampeonato são-paulino e rebaixamento dos paranistas. O resultado foi favorável ao atual líder do Brasileirão, 1 a 0.

Em edições do Campeonato Brasileiro, o Paraná não vence o São Paulo desde 2003, quando conquistou o placar de 4 a 2, jogando no Estádio Couto Pereira. Jogando na Vila Capanema (Estádio Durival de Britto e Silva), o tabu é ainda maior: o Paraná nunca venceu o São Paulo. Ao todo, são 19 confrontos entre os dois times: 11 vitórias do time do Morumbi, 6 empates e 2 vitórias paranistas. No primeiro turno, o São Paulo venceu o jogo do Morumbi, por 1 a 0.

Paraná venceu apenas uma vez no Pós-Copa

Somando apenas uma vitória (contra o América-MG) desde o retorno do Campeonato após a Copa do Mundo, o Paraná viu sua permanência na Série A estar ainda mais arriscada. Na história do Brasileirão de pontos corridos, apenas duas vezes quem era lanterna ao fim do primeiro turno não terminou rebaixado: em 2003 e 2004, justamente os dois primeiros anos deste formato. Ou seja, desde a edição de 2005, quem terminou em último lugar o turno inicial, acabou rebaixado.

Em 2003, o lanterna ao fim do turno era o Goiás, que terminou a competição em 9º lugar. Enquanto no ano seguinte, o ocupante da última posição era o Flamengo, e a equipe rubro-negra ficou em 17º lugar no fim do Campeonato que era disputado por 24 equipes.

O Paraná entra na 20ª rodada do Brasileirão a 6 pontos do primeiro time fora da zona da degola, o Sport, ex-time do técnico Claudinei Oliveira.

São Paulo deve ter retornos em Curitiba

Torcida não será problema para o São Paulo na capital paranaense. Empolgados com os resultados do time, os são-paulinos esgotaram a carga de ingressos disponível para a partida na Vila Capanema.

O técnico Diego Aguirre terá força máxima para encarar o lanterna da competição. Anderson Martins, Reinaldo, Hudson, Nenê e Rojas devem retomar a titularidade na partida. Contra a Chapecoense, na rodada anterior, o treinador uruguaio deixou os cinco atletas no banco de reservas e promoveu a entrada de três deles (Hudson, Nenê e Rojas) durante o prélio.