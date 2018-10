São Paulo terá todos os jogadores à disposição para duelo contra o Paraná

O São Paulo poderá contar com todo o seu elenco para a partida contra o Paraná válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre relacionou 23 atletas para esta partida.

Este é o segundo confronto seguido que o treinador uruguaio tem todo o elenco à disposição. Desde 2014, quando era treinado por Muricy Ramalho, o São Paulo não contava com todas as peças do seu elenco para uma partida. Esse fato costuma ser raro para qualquer clube. De fato Tricolor do Morumbi atravessa um ótimo momento na temporada.

A torcida tricolor se encontra muito satisfeita com o time e tem protagonizado grandes festas nas arquibancadas, tendo vendido antecipadamente mais de 40 mil ingressos para a partida do final de semana contra o Ceará.

Os comandados de Diego Aguirre são donos da melhor campanha da história do São Paulo primeiro no turno do Campeonato Brasileiro, com 71,9% de aproveitamento – 41 pontos em 19 rodadas.

Veja a lista de 23 relacionados do São Paulo para o jogo diante do Paraná:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Jucilei, Hudson, Liziero, Araruna e Luan

Meias: Nenê, Shaylon, Rojas, Everton e Everton Felipe

Atacantes: Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Tréllez e Brenner

Lucas Fernandes ficou de fora por opção do treinador Diego Aguirre.

O São Paulo enfrentará o Paraná na próxima quarta - feira (22), na Vila Capanema, em Curitiba. A partida marca o encontro do líder com o lanterna da competição.