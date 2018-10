Perto de bater recorde negativo, Sport enfrenta América-MG pelo Brasileirão

Partida válida pela 20ª rodada do campeonato brasileiro série a, às 21h, na ilha do retiro, no recife

Pela primeira rodada do returno do Brasileirão, Sport e América-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro. Para o Coelho mineiro, um importante confronto direto na luta contra o rebaixamento. Para o Leão pernambucano, pode ser a chance de finalmente se reabilitar no campeonato.

Não é nenhuma novidade que o rubro-negro pernambucano não vai bem. Amarga uma pesada sequência de 9 partidas sem vitórias, beirando o Z4 da Série A, com só um ponto de diferença para o 17º, Vitória. Além de marcar a volta de Eduardo Baptista na Ilha do Retiro como treinador do Sport, a partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro pode evitar que o Leão continue marchando para sua pior sequência negativa: os 11 jogos sem vencer na Série A de 2012, quando o time foi rebaixado.

Para o América-MG, a situação também não é lá essas coisas. O Coelho não vence a três jogos. E, apesar de estar na 10ª colocação, só tem três pontos de vantagem em relação à zona da degola. Como visitante nesta Série A, só conseguiu vencer o Santos, na Vila Belmiro. Nas outras oito partidas como visitante, perdeu sete e empatou uma. No primeiro turno, o América-MG goleou o Sport por 3x0, no Independência, pela 1ª rodada do Brasileirão.

Para espantar a má fase

A diretoria rubro-negra anunciou uma promoção com ingressos a R$ 5 para sócios e R$ 10 para não-sócios. A expectativa é de casa cheia para empurrar o Leão e encerrar todo o contexto negativo que tem tomado conta do clube nesta edição do Brasileirão. E a batalha contra o América-MG promete ser dura, pelo menos é o que mostra o retrospecto equilibrado entre as duas equipes. Em partidas válidas pela Série A do Brasileirão, cada equipe venceu duas vezes e o placar terminou empatado em mais duas ocasiões.

O lateral-direito Cláudio Winck comentou sobre a sequência negativa da equipe rubro-negra e ressaltou a importância do torcedor para apoiar no momento complicado.

"É complicado a gente perder esses jogos. Acaba que vai se criando uma ansiedade para chegar o próximo jogo, mas temos de ser profissionais e não podemos nos deixar abalar. Quando a gente estava vencendo, não estávamos empolgados, pensando que éramos os melhores do mundo. Temos de estar tranquilo, com os pés no chão para reverter essa situação", disse.

"É muito importante esse jogo na Ilha. A gente precisa do torcedor nesse momento porque estamos fazendo o nosso melhor, tentando nos dedicar ao máximo. É uma decisão e esperamos que o torcedor compareça", finalizou.

Eduardo Baptista também falou sobre a sua volta ao comando do Sport e da expectativa em comandar a equipe perto da sua torcida mais uma vez.

"Expectativa grande. Sabia que, em algum momento, eu teria uma nova oportunidade de estar aqui no Sport. Vim duas vezes enfrentar o Sport aqui na Ilha e sei como é difícil. Mas o sabor agora é de estar de novo no lado do torcedor, do lado do Sport, dentro da Ilha do Retiro. A expectativa é de fazer um bom jogo. A ansiedade nesse momento é boa, mas é preciso controlar um pouquinho. O mais importante é que o Sport possa voltar a vencer", declarou.

No Coelho, um velho conhecido

O América-MG tem um retrospecto curioso nas últimas rodadas. A vitória não veio nas últimas três partidas, mesmo número de jogos que os mineiros acumularam sem marcar gols. A situação só no setor de ataque da equipe vai ainda pior. São 10 jogos desde que um atacante de ofício marcou um gol pelo Coelho.

Já na defesa, poderemos ter o primeiro reencontro de Matheus Ferraz contra sua ex-equipe. O zagueiro atuou 108 vezes pelo Sport, onde marcou 9 gols e conquistou o Campeonato Pernambucano do ano passado.

"Tive uma passagem muito bacana pelo Sport, foram três anos de muito aprendizado, com uma história bem bacana. Passei por coisas muito boas lá e tenho muito respeito pelo clube. Mas agora jogarei contra eles, defendendo as cores do América. Como profissional, farei o meu melhor pelo América", disse.

Escalações

No último treino antes do jogo, nesta terça-feira, Eduardo Baptista trabalhou com a provável escalação titular do Sport, que deve contar com: Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid, Ferreira, Marlone, Gabriel e Morato; Hernane. Com lesão no tornozelo direito, Raul Prata é desfalque para a equipe rubro-negra, assim como Rogério, que foi expulso na última partida contra o Santos. O atacante Mateus Gonçalves, recém-contratado, também não será escalado, ficando disponível para a equipe que disputa o Brasileirão de Aspirantes.

Pelo lado do América-MG, o atacante Robinho e o lateral-esquerdo Giovanni voltam à equipe depois de não entrarem em campo contra o Fluminense por questões contratuais. Já pelo lado direito da defesa, uma dor de cabeça para o técnico Adilson Batista. Aderlan, expulso contra o Fluminense, e Norberto, ainda se recuperando de lesão, desfalcam a equipe mineira. Aylon, Lima e Jori continuam lesionados e Carlinhos não atua por suspensão.

A escalação do Coelho não foi confirmada, mas é possível que Adilson improvise os volantes Juninho, Christian ou Zé Ricardo na lateral. Foram relacionados para a partida os goleiros Fernando Leal e João Ricardo; os zagueiros Matheus Ferraz, Messias e Paulão; o lateral Giovanni; os volantes Christian, David, Leandro Donizete, Juninho, Wesley e Zé Ricardo; os meias Magrão, Marquinhos, Matheusinho e Ruy e os atacantes Luan, Rafael Moura, Robinho e Wesley Pacheco.