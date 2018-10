Eduardo Baptista volta à Ilha do Retiro como técnico do Sport

Eduardo Baptista no Sport não é mais novidade. O treinador chegou na semana passada e já assumiu o comando técnico da equipe na derrota para o Santos por 3 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro. Porém, a partida diante do América-MG, nesta quarta-feira, marca o retorno de Eduardo à Ilha do Retiro como técnico do clube rubro-negro. A fase do Sport não é nada boa, mas Eduardo já admitiu ter uma grande expectativa para a reestreia.

"Expectativa grande. Sabia que, em algum momento, eu teria uma nova oportunidade de estar aqui no Sport. Vim duas vezes enfrentar o Sport aqui na Ilha e sei como é difícil. Mas o sabor agora é de estar de novo no lado do torcedor, do lado do Sport, dentro da Ilha do Retiro. A expectativa é de fazer um bom jogo. A ansiedade nesse momento é boa, mas é preciso controlar um pouquinho. O mais importante é que o Sport possa voltar a vencer", disse.

O treinador ressaltou ainda a importância da presença da torcida em momentos como esses. Inclusive, a diretoria rubro-negra fez uma promoção de ingressos para o jogo, com bilhetes custando R$ 5 para sócios e R$ 10 para não-sócios em alguns setores.

Eduardo Baptista treinou o Sport na Ilha do Retiro pela última vez em 2015, quando empatou em 1 a 1 com o Santos. Transferiu-se para o Fluminense, no mesmo ano, e chegou a enfrentar o Leão na Série A de 2016, no comando da Ponte Preta. Passou ainda por Palmeiras, Atlético-PR e Coritiba antes de voltar ao rubro-negro pernambucano.