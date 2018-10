Wagner garante Vasco focado para o duelo contra Atlético-MG: "Vamos nos dedicar bastante"

Com o Vasco sem treinador desde da saída de Jorginho do comando do time, Valdir Bigode foi promovido por técnico interino e teve seu primeiro jogo na última segunda feira (20) contra o Ceará em São Januário, partida válida pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem jogar a três partidas, o meio campista Wagner teve a oportunidade de voltar ao time titular com Bigode no comando. Em sua entrevista ao site oficial do Vasco, o jogador lamentou o tempo que passou fora dos gramados, mas comemorou a oportunidade de poder provar que é capaz de ajudar seus companheiros nos momentos mais delicados de uma partida. E provou isso no confronto de segunda quando abriu o marcador diante do Ceará.

Com o seu gol contra o Vozão, Wagner marcou seu quinto gol na temporada, ficando atrás somente do artilheiro Pikachu e do atacante André Rios que tiveram mais oportunidades de marcar gols no ano de 2018.

"Estava há um mês fora, três partidas sem jogar, então pedi ao Valdir para colocar outro no meu lugar porque não aguentava mais. Fiquei muito feliz pelo gol, mas ficaria mais ainda se a vitória tivesse vindo. Estava triste por não estar atuando, pois vinha fazendo um ano muito bom, jogando bem, marcando gols, até mesmo sendo capitão na ausência do Martin. Vida que segue. O importante é que provei para os meus companheiros que nada me abala. Vou seguir trabalhando para receber novas oportunidades. Quando elas aparecem, vou entrar em campo e fazer minha parte", declarou o jogador.

Sendo um jogador experiente e respeitado dentro do elenco, o meio campista não esquivou quando foi questionado sobre o mal momento do Gigante da Colina no Brasileirão. O atacante reconheceu o momento crítico que o time está passando e ressalta a insatisfação pelos pontos perdidos no último jogo.

"Foi uma semana agitada, com troca de treinador. Tivemos uma semana de trabalho com o Valdir e procuramos fazer da melhor forma aquilo que ele nos pediu. Era uma partida arriscada, sabíamos disso, e mesmo assim fomos com um time bastante ofensivo. Demonstramos para o nosso torcedor que iríamos jogar para frente. Criamos oportunidades, abrimos o placar e tivemos a chance de matar o jogo na cabeçada do Giovanni, mas o goleiro foi muito feliz. Brasileiro é assim, não tem jogo fácil. Temos que pensar jogo a jogo", disse Wagner, falando mais sobre isso.

"O torcedor tem o direito de vaiar e cobrar. Entendemos isso e vamos procurar filtrar tudo isso de uma maneira positiva. Queremos transformar isso em combustível para a conquista de vitórias. Saímos desse jogo com um sentimento ruim, mas do outro lado teve um time que trabalhou bastante para evitar nossa vitória. vamos ter agora um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, mas vamos nos dedicar bastante nesses dois dias para ir em Belo Horizonte, fazer um bom jogo e somar os três pontos", finalizou.