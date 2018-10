Henrique cita importância do Vasco vencer em casa e analisa dificuldade longe do Rio

Em entrevista coletiva, antes do treinamento no CT em Vargem Pequena, o lateral-esquerdo Henrique fez uma observação sobre a fase que o Vasco passa no Campeonato Brasileiro.

O jogador afirmou que o time precisa de uma reação imediata, mesmo tendo dois jogos a menos: “Temos dois jogos a menos, mas não podemos tê-los como carta na manga. São duas partidas contra adversários diretos e não teremos facilidade”, analisou o defensor.

Depois de empatar com o Ceará na última segunda-feira (20), em São Januário, Henrique comentou sobre a importância de vencer os jogos dentro de casa.

“É necessário pontuar, independentemente do lugar de realização da partida, mas dentro de casa não podemos deixar de conquistar três pontos, até porque iremos enfrentar times de muita qualidade fora de casa e a dificuldade será maior”, disse o lateral-esquerdo.



O Vasco enfrenta o Atlético-MG na próxima quinta-feira (23), às 20h, na Arena Independência, no primeiro turno o time levou a melhor e venceu com o placar de 2 a 1.