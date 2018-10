Vasco viaja com três desfalques para duelo contra Atlético-MG

O Vasco da Gama deve ter alguns problemas para vigésima (20ª) rodada do Brasileirão. A equipe de São Januário terá três desfalques contra o Atlético-MG, o lateral Ramon, o zagueiro Leandro Castan e o meia Giovanni Augusto. O trio não foi relacionado para viajar por problemas físicos.

Contra o Ceará, Giovanni Augusto sofreu um trauma no tornozelo esquerdo e será poupado do jogo contra o Galo. Castan sofreu uma luxação no ombro direito, e luxação e fratura na mão esquerda. Por enquanto o defensor não passará por cirurgia, mas fica fora de atividade. O lateral Ramon poderá ficar fora dos próximos jogos, porque depois de novos exames foi confirmado um edema na coxa esquerda.

O técnico interino, Valdir Bigode teve que fazer mudanças na equipe. No último treinamento antes de viajar para Belo Horizonte, escalou seus jogadores com Andrey, que deve voltar ao time titular, Lenon, que pode ganhar oportunidade após lesão, e Henrique.

O time da colina está na 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira (23), às 20h, no estádio Independência. Uma vitória pode amenizar o risco de rebaixamento para o Cruz-Maltino.