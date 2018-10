Rodrigo Andrade reconhece falta de postura do Vitória

Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Barradão, o técnico do Vitória, Carpegiani, criticou a postura da equipe em campo. O tema voltou a ser assunto nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, o volante Rodrigo Andrade falou sobre as críticas do treinador e concordou.

"Foi muito dolorido [a derrota]. Particularmente falando, não consegui nem dormir. O professor falou toda a verdade. Não nos doamos em campo. Não tivemos raça. Isso tem que mudar. Temos que melhorar muito", disse.

O jogador ressaltou ainda a importância da mudança da postura para o próximo jogo do rubro-negro baiano, contra o Flamengo.

"Postura tem que ser qualquer uma, menos essa do último jogo. A gente sabe da qualidade do time do Flamengo. Vamos para lá jogar de igual para igual. Se não fizer gol, também não leva", declarou.

"Isso a gente tem que se dedicar mais, correr mais, marcar mais para sair dessa situação. Não está sendo nada fácil para a gente", finalizou.

O Vitória enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 19h30 da próxima quinta-feira. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão e coloca frente a frente equipes em situações opostas, já que os baianos abrem a zona de rebaixamento, com 19 pontos, enquanto os cariocas estão na 3ª colocação, a quatro pontos do líder, São Paulo.