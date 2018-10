Mesmo com retornos e estreia, atacantes do América-MG chegam a dez jogos sem marcar

O América-MG não marca há três jogos na Série A, e o último deles foi o empate por 0 a 0 com o Fluminense, nesse domingo, pela 19ª rodada. O duelo contra os cariocas foi o décimo consecutivo do Brasileirão em que atacantes do time passaram em branco.

O último joagador de frente a balançar as redes pelo Coelho neste campeonato foi Ademir. Ele fez o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-PR, no Independência, na 9ª rodada da competição. O duelo foi no dia 3 de junho. Até a partida contra o Sport, na próxima quarta-feira, serão no mínimo 78 dias sem marcar. É importante ressaltar que neste tempo teve a parada de 30 dias no torneio para a realização da Copa do Mundo.

Desde que Adilson Batista assumiu a equipe, na 15ª rodada, ele optou por iniciar os jogos contra Santos, Palmeiras e Bahia sem atacantes de origem. Diante do Peixe, o jogador mais adiantado foi Ruy, que marcou o gol da vitória por 1 a 0, de pênalti, no fim do primeiro tempo.

Contra o Fluminense, Adilson retornou com os atacantes ao time. Luan e Rafael Moura iniciaram a partida. O último, inclusive, teve a chance mais clara do jogo, aos 21 minutos do primeiro tempo, quando entrou cara a cara com o goleiro Júlio Cesar e chutou para fora.

No segundo tempo, Ademir substituiu Luan, que voltava a atuar após mais de dois meses fora em função de lesão muscular. Rafael Moura, por sua vez, deixou o campo para a entrada de Wesley Pacheco, recém-contratado que fez sua estreia.

Muitas opções

Atualmente, o Coelho tem oito atacantes no elenco: Ademir, Aylon, Capixaba, Judivan, Luan, Rafael Moura, Robinho e Wesley Pacheco. Apenas Robinho ainda não entrou em campo na competião. Dos outros, somente Rafael Moura (três vezes) e Ademir (uma) balançaram as redes na competição. O artilheiro alviverde na Série A é o meia Serginho, que marcou quatro gols e já deixou a equipe e foi para o futebol do Japão.