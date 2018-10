Cirúrgico, América-MG vence fora de casa e agrava crise do Sport no Brasileiro

Partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Disputada na Ilha do Retiro, em Recife.

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Disputada na Ilha do Retiro, em Recife.

Com gols de Luan e Rafael Moura, o América-MG surpreendeu e venceu o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (22), na Ilha do Retiro, no Recife. O time de Adilson Batista conseguiu segurar a pressão do Leão e aproveitou as poucas oportunidades que teve no jogo de modo cirúrgico. O Sport bem que tentou e começou o jogo de maneira organizada, pressionando o Coelho, mas não teve êxito.

Com 25 pontos ganhos, o time mineiro se manteve na 10ª posição e se afastou da zona do rebaixamento, que voltou a ser um fator de preocupação para o o clube nordestino. O time rubro-negro, que não vence há dez jogos, estacionou nos 20 pontos, em 16º, e pode cair para o Z-4 ao fim da rodada, que termina nesta quinta-feira.

Adilson escalou o América-MG mais uma vez sem centroavante, com o meia Ruy como falso 9. Sem opções na lateral direita, o volante Juninho foi improvisado no setor. O início do jogo foi com o Sport pressionando. Marlone e Hernane foram primeiros a assutarem os americanos com chutes perigosos. O Coelho enfrentou dificuldade de sair para o jogo. A única oportunidade no primeiro tempo ocorreu aos 18 minutos. Gerson Magrão insistiu em jogada pela esquerda, roubou a bola e virou bem o jogo para Marquinhos.

O ponteiro teve tempo de dominar e prepara o chute. A bola passou perto da trave do goleiro Magrão. O comandante americano foi obrigado a mudar o time ainda nos 45 minutos iniciais. Com dores na perna direita, Ruy deixou o campo para a entrada de Rafael Moura. Jogando em casa, o time pernambucano continuou em cima do Coelho. Aos 31, Hernane cabeceou com força no meio do gol, mas João Ricardo fez grande defesa.

O jogo recomeçou de forma intensa. Logo no primeiro lance, o Sport quase abriu o placar. No lado esquerdo de ataque, Morato cruzou para Gabriel, que pegou de primeira. A bola bateu na trave e saiu. O Coelho respondeu na jogada seguinte. Aos três minutos, Gerson Magrão cobrou escanteio na área, Giovanni cabeceou para defesa de Magrão. No rebote, Luan empurrou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol do Coelho.

O Sport tentou responder rápido. Aos 4, Ronaldo Alves cabeou para o gol, mas estava impedido. Em seguida, o Leão tentou mais uma vez e quase marcou com Winck. O lateral bateu forte para excelente defesa de João Ricardo. Após pressão do Sport, o Coelho se portou bem defensivamente e controlou o jogo. Se o resultado parecia bom, o América conseguiu melhorar ainda mais. Aos 21, Rafael Moura tabelou com Luan e saiu na cara do gol. O centroavante tocou no canto de Magrão e ampliou: 0 a 2. O jogo seguiu tranquilo para o Coelho até o fim.

Com 25 pontos ganhos, o time mineiro se manteve na 10ª posição e se afastou da zona do rebaixamento, que voltou a ser um fator de preocupação para o o clube nordestino. O time rubro-negro, que não vence há dez jogos, estacionou nos 20 pontos, em 16º, e pode cair para o Z-4 ao fim da rodada, que termina nesta quinta-feira. O Sport volta a campo no próximo sábado, às 21h, contra o Botafogo no estádio Engenhão. No dia seguinte, às 16h, o América-MG recebe o Flamengo no estádio Independência.