Após vitória, Adilson Batista elogia desempenho do América-MG: " A gente vem crescendo"

Pela primeira partida do returno do Campeonato Brasileiro, o América-MG derrotou o Sport por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (23), na lha do Retiro, pela 20ª rodada do torneio nacional. Com o triunfo, o Coelho chegou aos 25 pontos e se manteve na 10ª colocação da tabela.

"A gente acabou errando alguns passes no primeiro tempo. A gente pediu para rodar um pouquinho, eles pressionaram, tiveram umas duas situações. No segundo tempo, tenho que enaltecer a entrega, o empenho, o espírito que eles encaram o jogo. Tivemos as situações de contra-ataque. O torcedor está impaciente com o Sport, às vezes, você joga contra a sua agremiação, a gente tirou proveito disso também",expressou.

Possuindo apenas uma derrota nas últimas cinco partidas, o técnico Adilson Batista revelou que aproveitou a situação do Leão. Apesar do primeiro tempo ter sido favorável ao rival, destacou o empenho dos seus comandados, principalmente na reta final.

A equipe Rubro-Negra está a dez jogos sem vencer. No segundo tempo, Sport não conseguiu assustar o gol de Zé Ricardo. Adilson explicou que o time alviverde está melhorando a cada confronto e frisou que o resultado, não foi devido a fase do Leão.

"O Sport é uma equipe de Série A, sei da tradição. Às vezes, não está no momento. Tem que enaltecer o que os nossos meninos fizeram. O América está comprando a ideia, procurando se dedicar, dificultar. Fizemos bons jogos, o último, contra o Fluminense, era para termos vencido. A gente vem crescendo, tem que enaltecer os atletas", concluiu.

O próximo compromisso do América-MG, pela pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, será contra Flamengo, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Independência.