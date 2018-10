Resultado de Atlético Mineiro x Vasco  pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

JOGO VÁLIDO PELA 20ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO ESTÁDIO NDEPENDÊNCIA

Com esse resultado, o Atlético fica com 34 pontos e em 6º lugar na tabela. Já o Vasco fica com 21 pontos e em 14º na tabela de classificação.

FINAL DE JOGO NO INDEPENDÊNCIA! ATLÉTICO MINEIRO 0X0 VASCO!

49' NA TRAAAAAAVE!!!! Ricardo Oliveira pegou o rebote do escanteio e acertou a trave antes do final do jogo!!!

48' O último lance do jogo será um escanteio!

48' Substituição no Vasco: Sai Yago Pikachu e entra Ricardo Graça.

47' O escanteio foi desperdiçado pelo ataque atleticano.

46' Luan cruzou pela direita e Luiz Gustavo afastou pra escanteio.

46' Maidana bateu de longe e mandou pra fora.

46' Amarelo para Vinícius Araújo.

45' Mais 4 minutos de acréscimo. Segue 0x0 o jogo.

43' Amarelo para Leo Silva, por reclamação.

41' Substituição no Atlético: Saiu Matheus Galdezani e entrou Denílson.

37' Substituição no Vasco: Sai Maxi López e entra Andrés Ríos.

33' O jogo fica aberto, com o Vasco apostando no contra ataque e o Atlético pressionando muito.

32' VICTOOOOOOOR! Em contra ataque, Vinícuis Araújo foi lançado na esquerda, tocou pra Pikachu que achou Andrey livre na entrada da área. O meio campista bateu pra ótima defesa do goleiro atleticano.

27' PRA FORA! Cazares recebeu uma ótima bola na entrada da área e bateu com efeito, mas pra fora!

25' MAIS CONFUSÃO NA ÁREA!! Elias perdeu um gol praticamente feito na pequena área, após um bate rebate entre a defesa vascaína e o ataque atleticano!!

24' QUAAAAAASE GOL DO ATLÉTICO!! Cazares lançou lindamente Luan na área, ele tocou pro meio e Lenon tirou!

23' Yago Pikachu cobrou falta na área, que foi tirada pela defesa. No lateral cobrado na área, Maxi López fez falta de ataque.

20' Substituição no Vasco: Sai Wagner e entra Vinícius Araújo.

20' Amarelo para Lenon por falta em Chará.

17' Amarelo para Wagner por falta em Emerson.

16' MARTIN SILVA!! Elias fez uma bela jogada, cruzou e Martin Silva cortou o cruzamento!

13' Substituição no Atlético: Sai Nathan e entra Luan.

12' MAXI LÓPEZ QUASE FEZ UM GOLAÇO!!! Yago Pikachu é lançado na direita e cruza pro atacante, que toca de letra pra fora!

10' Luiz Gustavo arranca desde o campo defensivo, mas faz uma falta de ataque.

9' O escanteio foi desperdiçado pelo ataque atleticano.

9' Emerson faz boa jogada na direita e cruza em cima da defesa. Escanteio para o Atlético.

8' O Atlético mantém a bola e tenta parar o bom momento vascaíno.

6' O Vasco pressiona e aciona muito Maxi López dentro da área nesse início de segundo tempo.

3' NA TRAAAAAAAAAAVE!!!!! Maxi López recebe boa bola dentro da área e finaliza forte, Victor faz uma linda defesa com as pontas dos dedos e a bola ainda bate na trave. Pressão vascaína no Independência!

2' Yago Pikachu cruzou uma bola na área e viu Luiz Gustavo ser travado na finalização. Segue empatada a partida.

1' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

48' Fim de primeiro tempo. Atlético Mineiro 0x0 Vasco da Gama.

47' QUAAASE!!! Cazares foi lançado na esquerda da área, tentou o chute e foi bloqueado. No rebote, o atacante bateu por cobertura e mandou pra fora!

44' Só agora Raul volta ao campo. E terão mais 3 minutos de acréscimo.

43' A bola já rola novamente.

41' Emerson se choca com Raul e o jogador do Vasco leva a pior. Está sendo atendido em campo neste momento, com um sangramento no nariz. Mas não parece ser sério.

39' PRA FORAAAAA! Nathane Chará fazem uma boa troca de passes e Nathan arrisca de fora da área, fazendo a bola passar por cima e assustar o goleiro Martín Silva!

38' Henrique cruza na área, acha Andrey livre, mas o meio campista cabeceia mal e manda para fora.

36' Emerson tenta achar Ricardo Oliveira na área, mas Luiz Gustavo tira sem problemas.

35' O jogo fica lá e cá nesses últimos minutos. A desorganização das equipes predomina.

35' Leo Silva cabeceia a bola em cima de Martin Silva!

34' Cazares bate falta perigosa, Luiz Gustavo desvia e a coloca pra escanteio.

31' PRA FORAAAAAAAA! Pikachu bateu a falta por cima da barreira e a colocou muito perto de onde a coruja dorme, mas ela foi pra fora. Um belo chute do atacante vascaíno, que não entrou!

30' Amarelo para Matheus Galdezani.

30' FALTA PERIGOSA PARA O VASCO! A poucos centímetros da área, Maxi López e tocado por Matheus Galdezani e sofre a falta!

29' Agora quem tem a bola e a mantém é a equipe vascaína

27' O Vasco se mantém em uma forte defesa na famosa 4-1-4-1. O Atlético ataca muito pelos lado com seus velozes pontas, Nathan e Chará.

24' UUUUUUUUUUUUUH!! Nathan bateu de fora da área, após a defesa do Vasco tirar a bola e mandou pra fora, por cima do gol!

23' Chará é lançado na direita, cruza no zagueiro Luiz Gustavo e ganha um escanteio.

22' O Vasco chegou 3 vezes no jogo. Mas apenas em situações de erros atleticanos. Já o Atlético pressiona seu adversário desde o primeiro minuto.

O Vasco está em campo com: Martin Silva, Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique; Desábato, Andrey, Raul, Wagner e Yago Pikachu; Maxi López.

O Atlético está escalado com: Victor, Emerson, Leo Silva, Maidana e Fábio Santos; Galdezani, Elias, Nathan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.

A arbitragem da partida fica por conta de Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Jorge Eduardo Bernardi.

Para esse jogo, o Vasco deve ter como titulares: Martín SIlva, Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique; Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Wagner; Maxi López.

Como desfalques, o time de São Januário tem Leandro Castan, Ramon e Giovanni Augusto. Castan sofreu uma luxação no ombro direito e uma fratura na mão esquerda. Ramon tem um edema na coxa e Giovanni sofreu um trauma no tornozelo no jogo contra o Ceará e foi poupado da partida.

O Vasco não vem de um bom retrospecto no campeonato. O time empatou em casa por 1 a 1 com o Ceará, com gols de Wagner para o Vasco e Tiago Alves para o Ceará, na última rodada e não vence desde a 14ª rodada, quando bateu o Grêmio, por 1 a 0, com gol de Andrés Ríos.

Para esse jogo, o Galo tem a provável escalação de: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Matheus Galdezani, Elias e Cazares; Nathan, Chará e Ricardo Oliveira.

O Atlético vem de vitória no Brasileirão, onde jogo contra outro carioca, o Botafogo. Com gols de Luan, Tomás Andrade e Cazares, o Atlético venceu o Botafogo por 3 a 0. O Atlético tenta uma sequência de vitórias, onde pode chegar na 3ª seguida. Sua última derrota foi na 17ª rodada, por 1 a 0, para o Internacional, que marcou com Edenílson.

No Campeonato Brasileiro, o Atlético fica na frente na questão de confrontos com o Vasco: está 23 a 22 para o time de Minas, com 16 empates. No geral, em 93 jogos são 40 vitórias para o Vasco, 30 para o Atlético e 23 empates.

O Atlético está na 5ª posição, com 33 pontos e 10 vitórias. Já o Vasco está na 15ª posição, com apenas 20 pontos e 5 vitórias. O Vasco tem dois jogos à menos que seus adversários.

Com uma diferença de 10 posições na tabela, Atlético Mineiro e Vasco se enfrentam por mais 3 importantes pontos no Brasileirão.