Após derrota do Bahia, Enderson Moreira elogia Internacional: "Muito organizado"

Após perder de 1 a 0 para o Internacional dentro de casa, o técnico do Bahia não deixou de elogiar a performance de seus comandados. O jogo quebrou uma sequência de oito partidas em que o Tricolor de Aço não era derrotado, mas para Enderson Moreira, o desempenho faz com que coisas boas sejam vislumbradas para o futuro.

Um dos grandes pontos que o treinador citou em sua coletiva pós-jogo foi a força do Inter, que bem postado, impediu o ímpeto de mandante do comprovadamente forte ataque tricolor. Enderson aprovou o rendimento, mesmo admitindo a decepção pelo resultado.

"Tentamos muito, mas os caras jogaram com duas linhas, uma de cinco e outra de quatro. Rodamos muito a bola mas não tivemos como penetrar de forma perigosa na área deles. Existiu uma parede. E uma parede não se atravessa querendo, passando por ela. Tentamos de todas as formas, mas se olhar o time deles vão vê que estavam todos na intermediária, muito organizados na forma de se defender".

No guia de continuar enaltecendo a luta da equipe, o treinador falou que em algum momento de fato a sequência imparável do Bahia seria quebrada. Não esperava que fosse no jogo de ontem, mas já que aconteceu, não cabe desespero. Pelo contrário, mesmo após perder depois de tanto tempo, as coisas continuam promissoras para o futuro. Ao menos no entendimento de Enderson.

"Houveram fatores que nos levou a essa derrota. Falhamos em uma coisa ou outra, coisas que precisamos ajustar. Pagamos o preço por isso. Mas em uma hora o resultado (negativo) ia acontecer. Sabíamos disso. Não queríamos que fosse hoje e nem em casa, mas temos que seguir em frente. Reconhecer a qualidade do Inter mas entender que se o futebol fosse justo não sairíamos daqui derrotados".

Por fim, o técnico falou que o Bahia está no Campeonato e merece coisas maiores. Que, apesar de não ter vencido, olhando para um todo, as exibições do time podem fazer o torcedor acreditar em um ano de bons resultados finais.

"Percebemos claramente que merecemos coisas melhores e maiores. Falta ser um pouco mais efetivo, aproveitar mais as oportunidades que criamos. O pouco tempo para treino nos dificulta mas na base da conversa, do entendimento, podemos obter o que queremos".