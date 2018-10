Após derrota do Bahia, Tiago defende companheiro e destaca qualidade do atacante adversário

A boa sequência do Bahia caiu contra o Internacional. Jogando na Arena Fonte Nova, o tricolor baiano foi derrotado por 1 a 0. No lance do gol da partida, o zagueiro Anderson foi considerado culpado por não ter conseguido disputar e desarmar Rossi, do Inter, antes de o atacante cruzar para Patrick marcar o gol da vitória Colorada. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, Tiago defendeu seu companheiro de equipe, valorizando a jogada do atacante do Internacional.

"Primeiro que existe a qualidade do jogador, existe também, no lance anterior, falta de pressão no jogador que fez o lançamento, mas temos que ressaltar a qualidade do jogador [Rossi]. Quem não tem tanto conhecimento pode falar que foi uma falha. Mas no meu ponto de vista não. Acho que 90% das bolas ele dominaria para frente, ele conseguiu dominar para trás, enganou o Lucas e o Anderson. Vejo muito mais qualidade da equipe adversária do que falha", disse.

Já pensando no próximo confronto, contra o Santos, o zagueiro tricolor já mostrou que a equipe está concentrada em conseguir algo inédito para o Bahia nessa edição do Brasileirão: o triunfo fora de casa. Tiago falou ainda da expectativa de enfrentar o Peixe, que também vive momento complicado na Série A.

"O nível da Série A, independentemente de jogar dentro ou fora, tem que fazer grandes jogos. Estamos beliscando esse triunfo fora, espero que nesses três jogos a gente consiga vencer. Principalmente nesse próximo jogo, contra o Santos", declarou.

"Não vejo que eles devem poupar, até porque a situação deles não é muito confortável. A gente espera um grande jogo, tem jogadores interessantes da equipe adversária, Bruno Henrique, Rodrygo, Gabriel. Será com certeza um grande jogo. Temos totais condições de ir lá e fazer uma grande partida. Também sabemos que temos que ter cuidado para não sofrer gols e fazer com que nosso ataque possa marcar", finalizou.

Bahia e Santos se enfrentam no próximo sábado, na Vila Belmiro, às 16h, em confronto válido pela 21ª rodada do Brasileirão.