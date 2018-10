Igor Rabello mostra indignação com pênalti contra o Botafogo: "Ficou claro que não foi"

Na noite desta quarta-feira (22), Palmeiras venceu a equipe do Botafogo por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados por Lucas Lima, que entrou no jogo durante o segundo tempo.

Enquanto a partida ainda estava 1 a 0, o juiz marcou pênalti de Igor Rabello, que teria colocado a mão na bola depois de finalização de Edu Dracena dentro da área. Mesmo com Saulo defendendo a cobrança, o zagueiro alvinegro saiu muito irritado com com a marcação e disse que a bola bateu no peito.

"Todo time tem uma fase mais complicada no campeonato, agora temos um jogo importante em casa e vamos em busca dos três pontos. Tenho muito respeito grande, os árbitros sabem como respeito todos os árbitros em campo, mas minha irritação é que a bola pegou no peito. Não sei se dá para ver a sujeira aqui, joguei meu rosto na bola".

No lance, o jogador recebeu seu segundo amarelo na competição, e agora está pendurado: “Faz parte do futebol, acontece. Poderia ter prejudicado mais a gente, o Palmeiras fez dois gols, e a gente dá parabéns. Agora fico pendurado, tenho respeito pela CBF, mas tem que ver mais. Agora posso tomar um cartão e ficar sem jogar. Vai tirar meu amarelo agora se não foi pênalti? Porque ficou claro que não foi pênalti".

O próximo confronto do Botafogo será sábado (25) contra o Sport, no Nilton Santos, ás 21h, pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.