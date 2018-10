Zé Ricardo lamenta derrota, mas elogia postura do Botafogo e pede foco na próxima partida

O Botafogo perdeu novamente no Campeonato Brasileiro 2018. Mais uma vez, o alvinegro sucumbiu fora de casa e agora amarga uma série de cinco jogos sem vitória. Com desfalques importantes, a equipe carioca resistiu o máximo possível ao poderoso ataque do Palmeiras, mas, ao ficar com um jogador a menos no segundo tempo, acabou sendo presa fácil e saiu de campo derrotado por 2 a 0.

Em entrevista coletiva após o revés, Zé Ricardo elogiou o comportamento do time. Além disso, comentou sobre o peso da expulsão do lateral esquerdo Moisés para o resultado final da partida.

"Não gosto de fazer comparação de trabalho mas eu falando de Botafogo estou fazendo um começo de trabalho. Hoje a gente sofreu com ausências, mas não deixamos de lutar até a expulsão. A gente jogava bem, e o jogo foi decidido na categoria do Lucas Lima. Eu acho que foi um pouco exagerada, mas não cabe comentar isso agora mas o lance foi decisivo para o resultado final".

O treinador lamentou a ausência de alguns jogadores, deixando também sua torcida para que possa ter de volta para o próximo confronto os mais desgastados.

"Hoje a gente ficou sem o meia central. Lá atrás o João Paulo, o Marcos Vinicius, Leandrinho, Ranatinho e hoje o Leo Valencia que apresentou um desgaste muito grande e era um risco perder ele. Espero que o Joel e o Valencia voltem".

Sem vencer há cinco jogos, o Botafogo foi ultrapassado pelo América-MG e estacionou nos 22 pontos. Sobre essa marca incômoda, Zé ressaltou a necessidade de seguir trabalhando para que as bons resultados venham.

"Sem dúvida é ruim. O resultado positivo te dá confiança, equilíbrio para trabalhar. Mas esse é o Brasileiro. Eu confio muito. O resultado de hoje com o Palmeiras com a força que tem, jogando aqui dentro, depois da expulsão mereceu".

Por fim, o técnico foi otimista e considerou a capacidade de enfrentar a pressão um sinal de que coisas boas podem vir. Zé virou a chave e afirmou foco total para o jogo de sábado. O glorioso enfrentará o Sport, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos.

"A gente reagiu bem, jogar aqui dentro com a pressão... isso da indícios que podemos fazer uma sequência melhor. Agora sábado temos uma verdadeira decisão dentro de casa. Precisamos ter o equilíbrio e tenho certeza que vai dar certo".