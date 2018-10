Jean vê vitória como único caminho possível para o Botafogo diante do Sport

O Botafogo acumula cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O último algoz alvinegro foi o Palmeiras, que levou a melhor por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (22), no Allianz Parque. De volta ao Rio, a equipe enfrenta o Sport no próximo sábado (25) e o volante Jean vê a partida como um momento decisivo.

"Dentro de campo, não temos mais o que falar, já até deu, precisamos chegar e fazer. Temos duas opções para sábado: vencer ou vencer, não pode faltar vontade. O placar de 1 a 0 é resultado de título. Temos que parar de oscilar na nossa identidade,não deixar o adversário pensar, fazer com que sintam pressão em jogar contra a gente. Sabemos da nossa força em casa, perdemos somente para o Atlético-MG até o momento".

O time soma 22 pontos, ocupa a 12ª posição na tabela e uma vitória na próxima rodada o afasta da zona de rebaixamento. Para Igor Rabello, capitão da última partida, o Botafogo está passando por uma sequência ruim e é preciso manter a união. “Tem hora que as coisas não andam, mesmo trabalhando forte. Todo clube passa por isso. O time está se esforçando, mas não estamos conseguindo sair com os resultados. Agora é buscar em casa”, afirmou o zagueiro.

O Alvinegro recebe o Sport, às 21h de sábado, no Estádio Nilton Santos, e Saulo deve ser mantido no time titular. Segundo o Lance!, o médico Cristiano Cinelli minimizou as dores que o goleiro sentiu na região pubiana durante o duelo contra o Palmeiras.