Everson pede que Ceará mantenha bom rendimento fora de casa contra São Paulo

Depois de empatar com o Vasco, no São Januário, por partida atrasada da 19ª rodada, o Ceará faz mais um jogo fora de casa. E a parada vai ser muito dura. O Vozão enfrenta o São Paulo, líder do Brasileirão, no Morumbi. Porém, o goleiro Everson mostrou otimismo com o momento do alvinegro e disse acreditar num bom resultado.

"Temos que manter o bom rendimento fora de casa. Temos que buscar o resultado. O Morumbi provavelmente vai estar cheio. Eles são líderes, mas nós temos nossas pretensões no campeonato e vamos buscar os nossos objetivos.”

O goleiro fez questão de rasgar elogios para a equipe, mostrando que o emocional de todos está bem controlado e todos estão sabendo administrar qualquer tipo de situação e resultado.

“Nosso poder coletivo está muito bom. Estamos sabendo sofrer, sabendo sair do sofrimento e buscar o resultado. Estamos absorvendo muito do que o professor Lisca está fazendo. Ele está fazendo uma bela estratégia de jogo", afirmou.

Ceará e São Paulo se enfrentam no Morumbi, às 11h do próximo domingo (26). Jogo é válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão.