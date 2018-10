Alecsandro retorna ao elenco principal e vira esperança do Coritiba para acabar com má fase

Isolado por ordens da antiga comissão técnica formada pelo ex-comandante Eduardo Baptista, Alecsandro foi oficialmente reintegrado ao time do Coritiba, nessa quinta-feira (23). O atacante estava treinando em separado desde o início do mês, quando foi anunciado o afastamento. Com o novo treinador Tcheco, a tendencia é pelo aproveitamento do jogador.

Contratado por empréstimo do Palmeiras, em 2017, e com a possibilidade de renovação para o ano seguinte, o atual camisa nove do Coxa foi pouco utilizado no alviverde. Ele fez 18 partidas neste ano e marcou dois gols, ambos pelo Paranaense. A diretoria justificou que o motivo do seu desligamento do elenco principal foi por causa de "questões técnicas".

Atualmente vinculado até o fim da temporada e tendo um dos maiores salários do clube, Alecsandro ressurge para tentar acabar com a má fase da equipe coritibana. Sem vencer há cinco partidas, o Verdão está mais perto da zona de rebaixamento do que do grupo de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Coxa-Branca será em casa, contra o Oeste, na sexta-feira (24), no estádio Couto Pereira. O início do confronto está marcado para às 19h15.