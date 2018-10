Mazola Júnior pede lucidez após empate frustrante do Criciúma: "Não há motivo para desânimo"

Mesmo conseguindo abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, o Criciúma não conseguiu sair com a vitória na noite desta terça-feira (21). O Tigre permitiu o empate em 2 a 2 contra o Coritiba, frustrando seus planos na Série B.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Mazola Júnior não escondeu o descontentamento com o resultado final, mas enalteceu a postura da equipe, principalmente na primeira etapa.

“Sempre acontece isso no futebol. Um gol no fim do primeiro tempo anima a equipe. Acho que o Criciúma fez um grande jogo contra uma bela equipe, um grande clube, está na Série B, mas é de Série A. Poderíamos ter, mesmo com o gol que o Coritiba fez, conseguido o terceiro no começo do segundo tempo. O Elvis poderia ter batido, mas tocou para o Zé, que não pegou bem na bola. Enfim. Temos motivos para ficar chateados. Sofremos o empate. Mesmo não jogando tão bem, tivemos algumas chances. O futebol é assim”, analisou o treinador.

Mazola Júnior disse estar preocupado com o número de gols que o Tigre vem sofrendo na competição – foram seis apenas nas últimas três rodadas. Para o comandante carvoeiro, está faltando equilíbrio ao Criciúma.

“Vamos procurar reequilibrar. Se for pensar, em três jogos tomamos seis gols. Isso é um sinal negativo. Não adianta nada jogar bem e não defender bem. Fazer gols, mas tomar. Não pode ser assim em um campeonato como a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma análise. Nesses últimos três jogos o nível dos adversários subiu e não conseguimos defender como antes”, disse.

Mesmo com outro empate e chegando ao terceiro jogo sem vitórias no torneio, Mazola não acredita que seja motivo para abatimento, mas sim para ligar o sinal de alerta.

“Independente de qualquer coisa, tiramos uma grande lição aqui: no futebol, a equipe tem que ser equilibrada. E acho que não fomos equilibrados. É aquela história, a bola pune. Foi isso que aconteceu. Não há motivo para desânimo. Fizemos um jogo aceitável, só vamos ficar atentos para que esse jogo aceitável não desequilibre a equipe como está acontecendo”, concluiu.

Na próxima rodada, o Tigre encontrará pela frente outro adversário que briga pelo G-4. Fora de casa, enfrenta o CSA, na tarde do próximo sábado (25), em Alagoas.