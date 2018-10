Mano Menezes revela propostas e afirma que continua no Cruzeiro: "Tenho um compromisso"

Haja coração! Apesar de uma noite fria em Porto Alegre, a partida entre Cruzeiro e Grêmio foi de pura emoção. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo da noite desta quarta-feira (22), terminou em empate: 1 a 1. Com o resultado, a Raposa subiu uma posição na tabela e agora é o sétimo colocado, com 27 pontos.

A equipe estrelada não encontra o caminho das vitórias. Nas últimas rodadas do torneio nacional, conquistou três empates e duas derrotas. Contudo, o placar deste confronto sai com um gosto diferente para os cruzeirenses. Na segunda etapa, Fábio impediu mais um tropeço. O goleiro pegou seu quarto pênalti seguido e defendeu o chute de Luan no canto esquerdo, nos minutos finais.

Após o término jogo, Mano Menezes trouxe alivio para a nação celeste. O treinador comentou que recebeu convites para deixar o Cruzeiro e deixou claro que não pretende abandonar seu posto.

"É muito comum a sondagem. A gente recebe isso com frequência. Três dias antes do jogo contra o Vasco, recebi uma sondagem do futebol chinês. Vocês não ficaram sabendo, porque isso eu não externo. A não ser que alguém do outro lado fale. Como surgiu a notícia, preciso me posicionar. O meu posicionamento foi igual ao das outras vezes. Eu já disse para mais de cinco convites, que eu não pretendo sair esse momento do Cruzeiro", afirmou.

Mano ainda expressou que pretende permanecer no clube mineiro. Admitiu que pretende conquistar novos títulos e fez questão de mandar uma mensagem aos adeptos da Raposa.

"Eu tenho um compromisso com o que construímos. Você trabalha para conquistar o título. No momento em que você se aproxima, não tem sentido sair. Fiquem tranquilos, aqueles que querem. Sempre tem os que não querem, a gente respeita também. Que bom que é o meu desejo também. Deixei bem claro para todo mundo", finalizou.

O Cruzeiro encara o Fluminense neste sábado (25), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão.