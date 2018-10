Resultado Flamengo x Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Boschilia (PR)

ÁRBITRO : Wilton Pereira Sampaio (GO). Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite, e até a próxima.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro carioca enfrentará o América-MG, em Belo Horizonte, enquanto o Leão baiano receberá o Atlético-MG, no Barradão.

Com o resultado, o Flamengo se isola na 3ª colocação, com 40 pontos, e fica a dois do líder, que é o São Paulo. Já o Vitória permanece em 17º, com 19 pontos.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! FLAMENGO 1 x 0 VITÓRIA!

45' Cartão amarelo para Cuéllar, do Flamengo.

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' Mudança no Flamengo: Entra: Piris da Motta / Sai: Lucas Paquetá

40' Lincoln e Ronaldo disputaram a bola na área, e os dois caíram. Wilton Sampaio marcou a falta do atacante carioca.

38' DIEGO ALVES! Lucas Fernandes ganhou de Renê no corpo, invadiu a área e chutou para boa defesa do goleiro rubro-negro carioca.

37' SERIA UM GOLAÇO! No seu primeiro toque na bola, Marlos arrancou e passou por toda a defesa do Vitória, mas foi desarmado por Benítez na hora do chute.

35' Mudança no Flamengo: Entra: Marlos / Sai: Vitinho

34' UHHH! Diego arriscou de fora da área, e assustou o gol baiano.

30' Rubro-Negro carioca segue com a posse, e não deixa o Leão ameaçar.

26' Flamengo toca muito bem a bola nas proximidades da área baiana, mas não consegue finalizar.

25' Chute de Léo Ceará, da entrada da área, não levou perigo ao gol carioca.

22' UHH! Primeira boa chegada do Vitória na partida, que terminou com a finalização de Neilton para fora.

21' Cartão amarelo para Éverton Ribeiro, do Flamengo.

20' UHHHHHHHHHHHHHHHH! Passe magistral de Éverton Ribeiro para Lucas Paquetá, que cavou por cima de Ronaldo e a bola tirou tinta da trave.

18' Cartão amarelo para Lucas Ribeiro, do Vitória.

16' Mudança no Flamengo: Entra: Lincoln / Sai: Henrique Dourado

15' Éverton Ribeiro mostra muito habilidade na lateral do campo, com bons dribles e passes.

13' Mudança no Vitória: Entra: Lucas Fernandes / Sai: Rodrigo Andrade

11' Paquetá ficou caído no gramado, e recebeu atendimento médico. A partida foi reiniciada.

9' UHH! Jeferson saiu jogando errado, nos pés de Renê, que finalizou nas mãos de Ronaldo.

8' Enquanto os donos da casa tocam calmamente a bola, Barbieri manda os reservas para o aquecimento. Do outro lado, Carpegiani faz o mesmo.

5' Bolão de Éverton Ribeiro para Rodinei, que invadiu a área, mas o cruzamento foi cortado para escanteio.

2' Flamengo tem a posse de bola no início do segundo tempo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta. Vitória mudou: Entrou: Ruan Renato / Saiu: Aderllan

Com a vitória parcial, o Rubro-Negro carioca vai pulando para 40 pontos, e ficando a dois do São Paulo, líder do Brasileiro. Além disso, vai garantindo - pelo menos - o 3º lugar, em caso de derrota no fim de semana.

INTERVALO NO MARACANÃ! FLAMENGO 1 x 0 VITÓRIA!

47' Linda bola de Éverton Ribeiro para Rodinei, que cruzou buscando Dourado, mas Aderllan cortou.

45' Quatro minutos de acréscimos.

45' UHHHHHH! Renê recebeu um ótimo passe, cortou Jeferson e cruzou na medida para Dourado, que chegou finalizando, muito perto do gol.

43' Flamengo, com esse resultado, vai se garantido na luta pela liderança na próxima rodada. Já o Vitória vai permanecendo dentro do Z-4.

41' Cruzamento de Vitinho, Paquetá cabeceou para outra grande defesa de Ronaldo, mas Diego chegou com tudo para empurrar a bola para o fundo do gol, no rebote. Flamengo 1 a 0.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE DIEGO!

37' RONALDO! Mais um chute muito de Vitinho, que obrigou uma grande defesa do goleiro baiano.

34' A partida novamente foi paralisada para o atendimento de Lucas Ribeiro dentro da área, após um choque de cabeça com o próprio companheiro.

31' Cartão amarelo para Yago, do Vitória.

29' Mudança no Vitória: Entra: Willian Farias / Sai: Arouca

26' Partida foi paralisada para o atendimento de Arouca. Jogo já foi reiniciado.

23' Boa puxada de contra-ataque de Neílton, mas Léo Duarte foi perfeito no mano a mano, e jogou para escanteio.

19' RONALDO! Após cobrança de falta de Éverton Ribeiro, Réver ajeitou para Dourado emendar de primeira e o goleiro do Vitória fez uma grande defesa. Fla manda na partida.

18' Boa jogada individual de Vitinho pela esquerda. O atacante tocou para Paquetá, que tentou servir Diego mas o passe foi muito forte e a defesa cortou.

16' Boa jogada coletiva do Flamengo, que terminou com o corte de Benítez para escanteio, após o cruzamento de Renê.

15' Bela caneta de Éverton Ribeiro em Benítez, que cometeu a falta na sequência.

13' UHHHH! Éverton Ribeiro tabelou com Dourado, e bateu colocado, por baixo, mas a bola passou tirando tinta da trave.

11' Vitinho encheu o pé na cobrança de falta, mas acertou a barreira e levou Léo Ceará a nocaute.

9' Benítez tentou aproveitar o erro de Rodinei ao afastar a bola, mas foi bem desarmado por Éverton Ribeiro, que ainda evitou o escanteio.

6' UHHHH! Bolão de Diego para Lucas Paquetá, que tentou cruzar mas jogou nas mãos do goleiro baiano.

6' NO TRAVESSÃO!!!! Vitinho arriscou uma bomba de muito longe, e a bola explodiu no travessão de Ronaldo.

3' Vitinho ia fazendo uma bela jogada individual, mas acabou adiantando demais e saindo com bola e tudo pela linha de fundo.

0' Léo Ceará passou por Rodinei, mas foi derrubado por Paquetá. O Leão baiano poderá finalizar pela primeira vez.

BOLA ROLANDO NO MARACA! COMEÇA FLAMENGO x VITÓRIA!

19:28 Um minuto de silêncio será respeitado antes da bola rolar no Maracanã.

19:23 A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio (GO).

19:20 EQUIPES EM CAMPO! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

19:10 Equipes já encerram seus aquecimentos, e retornaram aos vestiários.

19:05 Boa parte do público chegará com a bola rolando, devido aos problemas no trânsito do Rio. 47 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Vitória ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 19h30 (de Brasília).

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

Mais de 42 mil ingressos foram vendidos para esse duelo de logo mais. O Flamengo tem a melhor média de público no Brasileirão (e a maior desde 1983), e na temporada. Mais de 50 mil pessoas são esperadas no Maracanã.

Quem está fora: Kanu.

Pendurados: Rodrigo Andrade, Neilton, Kanu, Ruan Renato, Marcelo Meli e Wallyson.

Afundado em uma enorme crise, o Vitória estreou o novo técnico, Paulo César Carpegiani, na goleada sofrida para o Palmeiras, e aumentou a pressão com a entrada no Z-4. O volante Rodrigo Andrade revelou que o treinador deu uma grande bronca após a partida: "Foi muito dolorido [a derrota]. Particularmente falando, não consegui nem dormir. O professor falou toda a verdade. Não nos doamos em campo. Não tivemos raça. Isso tem que mudar. Temos que melhorar muito".

Quem está fora: Berrio e Juan.

Pendurados: Diego Alves, Marlos Moreno, Leo Duarte, Diego, Rodinei e Geuvânio.

Após uma dura derrota em Curitiba, o Flamengo vai com tudo em busca da vitória. Em agosto, o Rubro-Negro venceu duas partidas, empatou uma, e foi derrotado em três oportunidades. Por isso, para Éverton Ribeiro, pregou o "erro zero" a partir dessa partida: "É o começo do segundo turno e muito importante sair vitorioso deste jogo. Agora não tem espaço para erros. O que ficou pra trás é aprender e não voltar a fazer. Vamos buscar a liderança, que é o nosso objetivo".

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram em duelo marcado por erros graves de arbitragem, e empataram em 2 a 2, em Salvador. Relembre como foi a partida:

Já o Vitória recebeu o Palmeiras, no Barradão, e também foi derrotado por 3 a 0. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Flamengo foi até a Arena da Baixada e voltou com uma goleada: 3 a 0 para o Furacão. Veja os melhores momentos:

Na 3ª posição, com 37 pontos, o Rubro-Negro precisa da vitória para cortar a diferença para o líder São Paulo, que hoje está em 5 pontos, para apenas 2 pontos. Já o Leão baiano, 17º colocado com 19 pontos, precisa do triunfo para sair do Z-4.

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 20ª rodada da competição.