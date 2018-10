Éverton Ribeiro mantém foco do Flamengo na busca pela liderança: "Não tem espaço para erros"

A derrota para o Atlético-PR, em Curitiba, encerrou o primeiro turno do Flamengo deixando a equipe carioca distante da liderança, e com uma pressão ainda maior vinda dos torcedores. Na terceira colocação, com 37 pontos, a equipe carioca está a 5 pontos do São Paulo, líder do torneio.

Para o meia Éverton Ribeiro, os erros que o Rubro-Negro cometeu no primeiro turno não poderão ser repetidos a partir de agora e a busca da equipe comandada por Maurício Barbieri tem que ser a retomada da liderança, começando pela partida contra o Vitória, nessa quinta-feira (23):

"É o começo do segundo turno e muito importante sair vitorioso deste jogo. Agora não tem espaço para erros. O que ficou pra trás é aprender e não voltar a fazer. Vamos buscar a liderança, que é o nosso objetivo", afirmou.

Logo mais, no Maracanã, o camisa 7 reencontrará Paulo César Carpegiani, atual treinador do Leão baiano, que comandou o Flamengo até a eliminação no estadual. Éverton valorizou a passagem do técnico veterano no clube, mas destacou que quer sair com a vitória:

"É um cara que nos ensinou bastante. Acabou saindo, coisas do futebol. Vai ser bom rever. Espero que a gente possa vencer. Mas é um grande profissional".

Após a Copa do Mundo, a equipe da Gávea tem apenas a 10ª melhor campanha no Brasileirão, com 10 pontos em sete partidas. O meia pontuou a desatenção como um fator para a instabilidade, além da adaptação dos novos reforços:

"Novos jogadores se adaptaram. Estão desenvolvendo bem o futebol. Tropeçamos na questão de entrar um pouco mais atento. No último jogo perdemos em 20 minutos. Temos que aprender. Para um time que quer ser campeão, tem que estar atento sempre", destacou.

Depois do Vitória, na próxima rodada o Rubro-Negro enfrentará o América-MG, no Independência. Porém, se engana quem pensa que o camisa 7 enxerga dois duelos fáceis pela frente. Pelo contrário, Éverton Ribeiro afirmou que são dois jogos traiçoeiros e que a equipe precisa estar ligada para atingir a pontuação necessária:

"São jogos perigosos. Podem passar impressão que vai ser mais fácil. Brasileiro é sempre equilibrado. Temos que ficar atentos. Temos que fazer novamente, como no primeiro turno, uma boa pontuação. Sabemos do que somos capazes", finalizou.