Flamengo atropela Niterói Basquete e se isola na liderança do estadual

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca de basquete, na Gávea, o Flamengo não tomou conhecimento e atropelou o caçula Niterói Basquete por 100 a 36. Com o resultado, o Rubro-Negro se isolou na liderança, com 100% de aproveitamento, enquanto o Cacique permanece na lanterna, sem nenhum triunfo.

Após endurecer contra o Vasco, se esperava uma partida mais equilibrada do Niterói contra o Flamengo, mas desde o início não foi o que se viu. Avassalador, a equipe da Gávea começou com tudo e abriu 21 a 0, na metade do primeiro quarto. O ritmo foi mantido até o término do período, e o Flamengo venceu por 31 a 3, com boa participação de Varejão.

O segundo período foi melhor para a equipe niteroiense, mas mesmo assim o passeio rubro-negro continuou. Com grande participação coletiva, e destaques para Olivinha e Marquinhos, a equipe do técnico Gustavinho venceu o quarto por 27 a 11, e foi para o intervalo ganhando por 58 a 14.

Rodando o elenco, dando minutos para os jovem Aieser e Matheusinho, o Flamengo voltou melhor do intervalo e, com ajuda dos pivôs João Vitor e Varejão, a equipe da casa continuou aumentando a sua vantagem, ganhando o terceiro quarto por 26 a 9, e entrando no quarto decisivo com uma vitória parcial de 84 a 23.

O período final foi o melhor do Cacique na partida, onde a equipe visitante anotou 13 pontos, mas novamente perdeu o período para o Rubro-Negro, que marcou 16 pontos. Nos minutos finais, o jovem Camargo foi mais um da base que participou da partida, mas não pontuou, e a partida acabou 100 a 36 para os donos da casa.

A próxima partida do Flamengo será contra o Vasco, no sábado (25) às 17h, no Tijuca Tênis Clube. Já o Cacique receberá o Botafogo, também no sábado mas às 18h, no Colégio La Salle Abel, em Niterói.

Destaques:

- Flamengo:

Anderson Varejão- 20 pontos e 5 rebotes

João Vitor- 15 pontos e 6 rebotes

Olivinha- 14 pontos

- Niterói Basquete:

Gabriel Andrade- 7 pontos

Douglas- 6 pontos