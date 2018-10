Gum marca, Romero é expulso e Fluminense derrota Corinthians pelo returno do Brasileirão

Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, às 21h45

INCIDENCIAS : Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, às 21h45

O Fluminense estreou no returno do Campeonato Brasileiro com o pé direito, derrotando o Corinthians, por 1 a 0, no Maracanã. O zagueiro Gum anotou o único gol da partida, que garantiu os três pontos ao Time de Guerreiros e aumentou a sequência negativa do Timão para quatro rodadas sem vencer.

O início de jogo foi marcado pela lentidão dos dois lados. O Flu apresentou maior dificuldade para sair jogando, errando muitos passes no meio campo. O alvinegro tentava criar suas jogadas pela lateral, mas não superava a marcação adversária.

Na primeira oportunidade do confronto, com 17 minutos, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar. Em uma cobrança de falta de Sornoza, pela direita, a bola cruzou toda a área e chegou em Pedro, que subiu mais que toda a zaga e ajeitou de cabeça para Gum, com o joelho, balançar as redes.

Em mais uma boa chegada, Matheus Alessandro recebeu, livre, um bom lançamento de Gilberto, mas acabou isolando. A arbitragem, porém, já havia marcado impedimento no lance. Mesmo tendo mais posse de bola, o Timão não conseguia passar pelo bloqueio defensivo dos mandantes. Somente aos 31, com Fagner, os corinthianos finalizaram na partida.

Nos últimos instantes da primeira etapa, Clayson avançou pela esquerda e cruzou para Romero cabecear firme, mas em cima de Júlio Cesar, que não deu rebote. Com 41, o atacante paraguaio levou o cartão vermelho direto, após deixar o braço esquerdo no rosto de Digão. Além do camisa 11, o auxiliar técnico Dyego Coelho também foi expulso pela arbitragem.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Sem alterações durante o intervalo, o segundo tempo começou com uma grande atuação de Cássio, que brilhou e evitou o que seria o segundo gol. Gilberto soltou uma bomba, na entrada da meia lua, e o goleiro do Alvinegro do Parque São Jorge teve que pular para espalmar. Pouco depois, aos 10 minutos, Sornoza lançou para Pedro, que levou a melhor na disputa com Pedro Henrique, mas cabeceou muito forte e por cima da meta.

O Tricolor dominava o ritmo do duelo, pressionando principalmente pelas pontas. Foram 15 tentativas, sendo que cinco foram certas. Com um homem a menos e o jovem Pedrinho improvisado na frente, o elenco paulista não atacava, criando apenas quatro chances no total, uma no alvo.

Aos 34, Douglas recebeu passe de Jadson e, por cima, lançou para Danilo Avelar, que avançou sobre a defesa, ficando frente a frente com o goleiro, mas mandando para fora. Nos últimos minutos o jogo mudou de configuração, com os visitantes indo pro tudo ou nada e os mandantes tentando matar no contra ataque. Mesmo com o final movimentado, nenhuma das equipes marcou novamente.

O resultado deixa os dois times com a mesma pontuação na tabela. Ambos tem 26, mas devido ao critério do saldo de gols, o Timão aparece na frente, em 8º lugar, seguido de perto pelo Tricolor, na 9ª colocação.

Os clubes voltam a campo no próximo sábado (25). Às 19h, o Corinthians enfrenta o lanterna Paraná, na Arena Corinthians. Um pouco mais tarde, às 21h, o Fluminense visita o Cruzeiro, no Mineirão.