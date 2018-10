Após vitória, Marcelo Oliveira projeta segundo turno melhor ao Fluminense: ''Desafio diferente''

O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fluminense sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Maracanã. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Gum, no primeiro tempo. A partida marcou o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O técnico afirmou que a competição tem suas dificuldades, com um grande número de jogos em poucos dias. Mas mostrou-se otimista em relação ao desempenho do Fluminense no segundo turno.

“Essa vitória mostra que o Fluminense pode fazer mais no segundo turno. A organização do time me deixou satisfeito. Vamos disputar 54 pontos no returno, o caminho é longo. Com essa determinação, espírito, podemos chegar mais na parte de cima” disse Marcelo.

O Fluminense voltou a vencer após quatro rodadas, nas quais foram dois empates e duas derrotas. O treinador fez uma análise da vitória e destacou que o resultado foi fundamental para o novo momento da equipe.

“Aproveitar a virada do turno para criarmos um desafio diferente. Ganhamos de uma grande equipe, com muita dificuldade e um bom desempenho, 15 finalizações contra quatro do adversário. Poderíamos ter matado o jogo, escolhemos a pior jogada nos contra-ataques, Cássio fez boas defesas”.

Para esta partida, Marcelo Oliveira optou pela volta do esquema com dois zagueiros, após duas partidas com a formação bastante utilizada pelo ex-técnico, Abel Braga, com três. O treinador explicou que o time não precisa ter apenas uma forma de jogar.

“Não precisa necessariamente jogar só de uma forma. Estamos há três jogos sem levar gol, isso é positivo. O sistema de três zagueiros pode ser usado no Brasileiro e em circunstâncias estratégicas. O jogo do América tivemos dificuldades com o posicionamento do rival. Essa forma de jogar hoje preenche mais o campo”.

O treinador também analisou a dupla Sornoza-Pedro. Afirmou que a ideia era que o meia Sornoza fizesse parceria com o atacante na frente quando estivessem com a posse de bola. E também falou sobre a escolha de Everaldo como titular.

“O Corinthians preenche muito o meio, Pedrinho entra para jogar, tínhamos essa preocupação e o Jadson fez esse papel. Everaldo era uma arma importante, vem jogando bem, mas saiu cedo. Matheus estava desgastado e entrou bem”.

Pela segunda partida seguida, o volante Airton foi desfalque na equipe. Na partida contra o América-MG, no último domingo, ele foi poupado após sentir dores musculares na coxa esquerda. Airton assumiu a condição de titular desde a chegada de Marcelo Oliveira. O treinador falou sobre sua situação e a de outros atletas lesionados.

“Tenho esperança que o Airton volte em breve, mas não podemos precipitar. Richard fez boa partida. Airton contra o Cruzeiro vai ser difícil, Luciano também demanda tempo maior. Vamos ficar atentos à situação do Everaldo, que bateu a cabeça e foi para o hospital. Amanhã vamos saber um pouco mais o que aconteceu e se ele estará à disposição” finalizou.

A próxima partida do Fluminense é no sábado (25), contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o nono colocado, com 26 pontos, enquanto a Raposa ocupa a sétima posição, com apenas um ponto a mais.