Fábio pega pênalti no fim e Grêmio apenas empata com Cruzeiro

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Grêmio e Cruzeiro ficaram no empate na noite desta quarta-feira (22), em partida válida pela vigésima (20ª) rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Silva e Everton fizeram os gols da igualdade, terminada em 1 a 1. Fábio, goleiro celeste, ainda pegou um pênalti de Luan.

Em um primeiro tempo pouco movimentado, a primeira chance boa de gol só aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Ezequiel fez boa jogada pelo lado direito, cruzou para Barcos finalizar e obrigar Paulo Victor a fazer grande defesa.

Com menos posse de bola, porém mais perigoso. Esse era o time mineiro na primeira etapa. Arrascaeta teve oportunidade em cobrança de falta, mas o goleiro tricolor voou para operar excelente intervenção.

A objetividade cruzeirense se tornou gol aos 44 minutos. Egídio levantou bola na grande área, Barcos deu um leve toque na bola e Bruno Silva chegou batendo de primeira para inaugurar o marcador em Porto Alegre.

Renato Portaluppi promoveu substituições no intervalo para melhorar o desempenho do time gaúcho, e deu certo. Aos 15 minutos, Everton fez um lindo gol para empatar o duelo. O atacante da Seleção Brasileira cortou o zagueiro Léo e finalizou bonito para deixar tudo igual. A bola ainda beijou o travessão antes de beijar o barbante celeste.

Na reta final do confronto, Alisson se antecipou ao lateral Egídio e foi derrubado na grande área. Marcelo de Lima Henrique assinalou com convicção. Luan foi para bola e cobrou no canto esquerdo, mas Fábio defendeu mais uma cobrança em sua carreira.

Com o empate, o Tricolor chega aos 37 pontos no campeonato e ficam com a quarta (4ª) colocação. Já a Raposa vai aos 27 e fica com o sétimo lugar do Brasileirão.

No sábado (25), o Grêmio visita o Atlético-PR na Arena da Baixada às 19h pela vigésima primeira (21ª) rodada. O Cruzeiro recebe o Fluminense no mesmo dia, mas às 21h, no Mineirão.