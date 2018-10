Lucas Lima marca duas vezes e Palmeiras bate Botafogo no Allianz Parque

Nesta quarta-feira (22), no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentou e venceu o Botafogo por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo da partida, o clube alviverde dominou a partida, com uma grande chance de Willian e uma bola na trave do Antônio Carlos. Botafogo estava apático, sem conseguir fazer jogadas. O final da primeira etapa foi marcada por mais equilíbrio, mas com os donos da casa tentando mais abrir o placar.

Os últimos 45 minutos começaram abaixo do que as equipes estavam apresentando anteriormente. Desde os 26 minutos, o Palmeiras se encontra com um jogador a mais, já que Moisés, lateral-esquerdo do Botafogo, foi expulso após falta em Dudu. Com cruzamento de Dudu, Lucas Lima abre o placar no Allianz, com um golaço de primeira. Aos 37 minutos, Daronco marca pênalti, que foi cobrado e perdido por Dudu.

Em falta sofrida por Dudu, Lucas Lima marca na cobrança e amplia o placar aos 40 minutos. Nos últimos minutos, os donos da casa apenas controlaram o jogo. É a oitava partida do time do Felipão sem tomar gol.

Palmeiras volta a campo no domingo (26), às 16 horas. Neste mesmo dia, o Verdão completa 104 anos.