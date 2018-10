São Paulo tropeça e apenas empata com lanterna Paraná

Partida válida plea 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Durival Britto, em Coritiba - PR.

INCIDENCIAS : Partida válida plea 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Durival Britto, em Coritiba - PR.

Na noite desta quarta-feira (22), no Durival de Britto, em Coritiba, o São Paulo empatou contra o Paraná em 1 a 1 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols do meia Nenê e do lateral Júnior.

Na primeira etapa, o São Paulo saiu na frente do placar aos 8 minutos, com Nenê, após falha do zagueiro Cléber Reis, quando o atacante Diego Souza roubou a bola e passou para o meia abrir o placar. Foi uma etapa morna, mesmo com chances claras para as duas equipes.

Houveram falhas individuais no lado são-paulino - uma escorregada do zagueiro Arboleda e o goleiro Sidão dando um rebote de uma bola simples dentro da pequena área , mas sem comprometer. A equipe paranaense não cedeu espaços para a equipe do Morumbi, mantiveram o ritmo e conseguiram empatar o placar, com o lateral-direito Júnior, aos 36 minutos, com um chute cruzado pelo alto.

Houve uma tremenda queda de rendimento de ambas as equipes na segunda etapa, os primeiros 10 minutos fora muito interrompido devido ao grande número de faltas. Nem o Paraná, nem o São Paulo, acertaram uma finalização no gol - exceto o cabeceio de Rafael Grampola para a excepcional defesa de Sidão, mas o lance estava impedido. Nos últimos minutos o São Paulo tivera algumas oportunidades com Tréllez e Liziero, mas ambos desperdiçaram as oportunidades.

Com o empate, o São Paulo continua na ponta na tabela, mas agora com a diferença de somente 1 ponto contra o Internacional.

O próximo confronto da equipe paulista no Campeonato Brasileiro será contra o Ceará domingo (26), no Morumbi, às 11h.