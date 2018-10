Gabriel sai em defesa do elenco do Sport após maus resultados: "Entrega não está faltando"

Ainda sob efeito da ressaca de mais uma derrota no Brasileirão, o Sport se reapresentou nesta quinta-feira no CT José de Andrade Médicis. Em entrevista coletiva, Gabriel defendeu a equipe rubro-negra. O meia defendeu o elenco, ressaltando o esforço conjunto dentro dos vestiários para contornar o momento de crise do Leão.

"Entrega não está faltando. Podem pegar os números aqui dentro que todo mundo está correndo. Não é por falta de tentar. Estamos buscando a todo momento, mas a fase está complicada. Acho que falta pouca coisa para a gente acertar e entrar no caminho das vitórias, pois temos sofrido os gols quando estamos melhor nas partidas", disse.

“Na verdade queria estar aqui falando de uma vitória. Mas faz parte. Acho que nessa hora não entra mais o atleta. Temos que ser e somos um grupo de homens para lidar com essa situação. A gente se meteu nessa e vamos buscar, temos muito tempo ainda para ter um recomeço no campeonato”, declarou.

Já pensando no próximo desafio, Gabriel destacou ser possível trazer três pontos na bagagem de volta do Rio de Janeiro, onde o Sport enfrenta o Botafogo no próximo sábado, no Engenhão, pela 21ª rodada da Série A.

“O Botafogo vai jogar, buscar jogo, e temos que tirar os proveitos, se aproveitar dos espaços que eles vão deixar, e saber jogar. Não tem jogo fácil no Brasileiro, é sempre pedreira, mas temos jogadores experientes para suportar esse jogo e buscar uma vitória lá”, finalizou.