Após mais uma derrota em casa, Sport se reapresenta para enfrentar o Botafogo

O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde de hoje, depois de mais uma derrota no Brasileirão. Quem atuou os 90 minutos da partida de ontem, contra o América-MG, fez apenas um trabalho de recuperação na academia. Os demais, realizaram coletivo contra o sub-20.

Já mirando o confronto da próxima rodada, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o treinador Eduardo Baptista vai ser obrigado a realizar algumas mudanças na equipe titular. Isso porque Cláudio Winck, titular da lateral-direita rubro-negra, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não pode jogar contra o Fogão. Seu substituto imediato, Raul Prata, ainda se recupera de uma lesão no tornozelo e não deve entrar em campo. Já no coletivo de hoje, Eduardo aproveitou para testar Léo Ortiz na posição.

Na lateral-esquerda, Sander também recebeu o terceiro amarelo e não atuará, dando lugar a uma provável escalação de Jean, contratado durante a parada para a Copa do Mundo.

Reforço

Jair também participou dos treinamentos na tarde de hoje no CT do Sport. O anúncio de sua contratação deve ser feito nos próximos dias. O volante esteve na Ilha do Retiro na noite dessa quarta-feira (22), e presenciou a derrota leonina para o América-MG por 2 a 0. O jogador tem 23 anos e foi recém-contratado do Juventude.