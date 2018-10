Atlético-MG assusta no fim, mas fica no empate contra o Vasco dentro de casa

Partida válida pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Independência em Belo Horizonte.

Na noite de quinta feira (23), o Atlético Mineiro recebeu o Vasco no Independência para o jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo pegado, com inúmeras chances para os dois lados, tendo os goleiros como os grandes protagonistas dessa partida, o jogo termina em zero a zero.

No primeiro tempo, o Atlético teve a maior posse de bola e pode pressionar e criar mais chances perigosas do que seu adversário. O Galo passou a articular a maioria de suas jogadas pelo lado direito pois encontrou um falha defensiva no clube carioca, pois nos outros setores, o time mandante encontrava uma defesa bem montada, dificultando a infiltração de seus atacantes. Tendo chegado mais perto do gol, teve grandes chances de abrir o placar, mas esbarrou na falta de precisão de seus finalizadores e em algumas defesas do goleiro Martín Silva.

O Vasco não conseguia fazer novas jogadas pois o sistema de jogo do Atlético tirou o seu melhor jogador, Pikachu da partida, deixando o time desorganizado e sem um homem de articulação para por seus atacantes no jogo. Então, o time esperava uma por única oportunidade para tentar abrir o placar. Teve uma grande chance, quando Maxi Lópes sofreu uma falta após um belo drible em cima do Matheus Galdezini e Pikachu bateu a falta, mas não levou perigo para o goleiro Victor.

Mesmo o Atlético tendo o domínio do jogo, encontra muitas dificuldade de finalizar por esbarrar no bom sistema de marcação do Vasco no jogo, que antes era um problema, nessa partida passou a ficar ajustada pelo poder defensivo coletivo. O Galo teve seis chances claras de gol contra apenas duas do Gigante da Colina.

No segundo tempo, o clube carioca adotou outra medida. Voltou totalmente ofensivo do intervalo, criando mais oportunidades de gol do que o time de Belo Horizonte. Tendo se encontrado no jogo, o Vasco conseguiu equilibrar a posso de bola e assustou o goleiro Victor algumas vezes com finalizações muito perigosas. A grande chance do jogo foi aos 78 minuto com um chute do Andrey que ficou cara a cara com o goleiro, que fez uma defesa sensacional com os pés.

O Galo continuou assustando bastante a defesa do Vasco, teve várias jogadas de extremo perigo, em que os jogadores conseguiram deslocar o goleiro Martín, mas a bola sempre batia na trave, impedindo o Atlético de abrir o marcador. Com o Thiago Larghi querendo a vitória de qualquer jeito, o técnico resolveu botar todo o seu time para frente em busca de um gol no final do jogo, tendo um escanteio no último lance de jogo, Ricardo Oliveira manda uma cabeçada, que encontra a trave e faz com que a partida termine sem gols.

Tendo recorde de público no ano, com mais de 22 mil torcedores no Independência, a partida de hoje foi decidida pela atuação dos goleiros, que com suas grande defesas, o jogo não saiu do zero a zero. As equipes evoluíram demais na segunda etapa, com muitas jogadas ofensivas dos dois times, fizeram com que o resultado ficasse totalmente aberto no final da partida.

O Atlético Mineiro volta a entrar em campo no domingo (26), contra o Vitória no Barradão as 16h. E o Vasco enfrenta a Chapecoense no domingo (26), as 19h em São Januário.