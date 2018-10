Apesar do empate, Thiago Larghi vê evolução no Atlético-MG: "Desempenho foi satisfatório"

O Atlético-MG até tentou, porém, o gol não saiu na noite desta quinta-feira (23). Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra recebeu o Vasco, no Independência. O placar ficou no 0 a 0. Com a igualdade, time chega aos 34 pontos e ficou em sexto lugar na tabela.

O técnico Thiago Larghi mencionou que o rival veio para se defender e jogar pelo empate. Apesar das chances criadas, destacou que o Galo foi merecia ter saído com os três pontos.

"Isso faz parte do futebol. Estamos satisfeitos, a gente vem numa evolução. Desde o início a gente foi bem ofensivo, a começar pela escalação inicial. Tivemos um bom volume, 70% de posse. Tem dia que a bola não entra. Passa raspando, acontece. Coisa do futebol. A gente fica chateado com o empate, com certeza. Mas é futebol, faz parte do jogo", expressou.

Diante de 22 mil torcedores, o Atlético finalizou 21 vezes. No entanto, apenas quatro foi em direção ao gol. Com precisão de passes de 85%, Larghi confessou que o placar não saiu como o esperado, mas elogiou o sistema defensivo dos seus comandados.

"A gente não se desesperou para fazer o gol, cuidou também para não tomar o gol. Não é o resultado que a gente desejava, mas o desempenho foi satisfatório e mostra que estamos em uma crescente", relatou

Na próxima rodada, o adversário será o Vitória, neste domingo (26), no Barradão, em Salvador. O treinador atleticano visa que o time evoluiu consideravelmente e aposta neste pontos para a preparação dos atletas.

"A gente segue preparando da mesma maneira. O grupo está se consolidando. Das dificuldades, a maior parte já passou. Temos um time estável, um time montado, com entrosamento maior. Continuar preparando", concluiu.