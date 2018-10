Fechado! Botafogo e Caixa renovam contrato até fevereiro de 2019

O Botafogo oficializou a renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal na noite da última quarta-feira (22). A ação foi firmada após obtenção da última Certidão Negativa de Débito (CND) pelo clube, o documento libera a verba de patrocínio de estatais. O acordo é válido até fevereiro de 2019 e trará R$10 milhões aos cofres do Alvinegro.

“É com grande satisfação que concluímos mais um importante acordo com a Caixa Econômica Federal, uma patrocinadora forte e protagonista nos investimentos no esporte brasileiro. Um acordo representativo para ambas as partes”, afirmou Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo, ao site oficial do clube.

O início da parceria data do último trimestre de 2016 e, desde o início da atual temporada, a logomarca da Caixa estampa o peito, as costas e o calção dos uniformes oficiais do time de futebol profissional e do sub-20.

O evento de oficialização foi realizado no Palácio da Cidade e contou também com a presença de Nelson de Souza, presidente da Caixa, Alexandre Baldy, Ministro das Cidades, e Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

“A Caixa tem muito prazer de estar estampada na camisa do Botafogo, clube que mais cedeu jogadores para a Seleção Brasileira em Copas do Mundo”, destacou Nelson de Souza, ao site oficial do clube.