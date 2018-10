A pedido de Andrés Sanchez, Arena Corinthians não sediará Copa América em 2019

A Arena Corinthians não será uma das sedes da Copa América 2019, realizada no Brasil. O pedido foi feito pelo presidente do Timão, Andrés Sanchez, em uma reunião com a CONMEBOL em Luque, no Paraguai.

Na reunião da entidade com os clubes que participam das oitavas de final da Libertadores, o dirigente aproveitou para solicitar que o estádio em Itaquera não seja um dos selecionados a receber as partidas válidas pela competição sul-americana.

De acordo com o Corinthians, a decisão não acarretará nenhum prejuízo, pois o período de utilização da Arena não seria pago pela entidade.

Com a retirada da proposta da Arena Corinthians, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, passa a ser o favorito a receber os jogos na capital paulista. As outras cidades que receberão os jogos da competição são: Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

A Copa América acontecerá entre os dias 14 e 30 de junho, com 12 seleções: os 10 países sul-americanos que são membros da entidade e Japão e Catar, convidados a participar do evento. A disputa da Copa América em 2019 será a última a acontecer em anos ímpares. A partir de 2020, após um novo torneio nos Estados Unidos, nos mesmos moldes da Copa América Centenário, o torneio passará a ser disputado nos mesmos anos da Eurocopa.

