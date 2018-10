Com gol de Diego, Flamengo bate Vitória e segue na cola dos líderes no Brasileirão

Partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Dominando, encurralando e sendo amplamente superior, o Flamengo venceu o Vitória nesta quinta-feira (23) no Maracanã, pela vigésima (20ª) rodada do Campeonato Brasileiro. Diego marcou o único da simples vitória do time da casa por 1 a 0.

Logo aos seis minutos, Vitinho tirou o “Uh” da torcida rubro-negra no Mário Filho. O atacante roubou a bola na intermediária, avançou e finalizou bonito no travessão do goleiro Ronaldo, passando pertou de inaugurar o marcador. Everton Ribeiro quase marcou também após tabela com Henrique Dourado, mas arrematou para fora.

Pressionando, encurralando o time baiano, os cariocas levaram mais perigo e só não marcaram porque o goleiro Ronaldo brilhou. Everton Ribeiro cobrou falta na área, Réver escorou e Dourado finalizou para grande defesa do camisa 12. Vitinho, novamente, também tentou em chute cruzado, mas parou no arqueiro rival.

Diego desafogou os mais de 50 mil presentes no Maracanã aos 40 minutos do primeiro tempo. Everton Ribeiro acionou Vitinho na esquerda, o ponta cruzou, Paquetá cabeceou e, no rebote do goleiro, o camisa 10 da Gávea apareceu para estufar o barbante visitante.

Na segunda etapa, um início mais cadenciado e com menos ímpeto do Rubro-Negro carioca. Com 20 minutos, Paquetá teve grande chance. Everton Ribeiro acionou o camisa 11 em profundidade e, na cara de Ronaldo, o jovem encobriu o goleiro, mas a bola passou ao lado da baliza.

Marlos Moreno, em seu primeiro lance na partida, quase marcou um golaço. O colombiano passou por quatro defensores do Leão e na hora de tirar o 10, partir para o abraço, perdeu o controle da bola e não conseguiu finalizar.

Com a conquista dos três pontos, o Urubu segue na cola dos líderes São Paulo e Internacional, agora tendo 40 pontos contra 42 e 41 dos adversários, respectivamente. O Rubro-Negro baiano amarga o décimo sétimo (17º) lugar, na zona se rebaixamento.

O Flamengo volta aos gramados no domingo (26), às 16h, quando visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte. Já o Vitória joga em casa no mesmo dia, também às 16h, contra o Atlético-MG. Ambos os duelos são válidos pela vigésima primeira (21ª) rodada do Brasileirão.