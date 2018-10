Barbieri exalta triunfo do Flamengo diante do Vitória: "Por mérito''

O Flamengo enfrentou o Vitória nesta quinta-feira (23), com Maracanã cheio, e saiu vitorioso do confronto que terminou 1x0, com gol do meia Diego ainda no primeiro tempo. O time continua na busca pelo topo da tabela, dois pontos atrás do líder São Paulo e a um do vice-líder Internacional.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Após a partida, o técnico Maurício Barbieri disse estar satisfeito com o resultado.

"Sabia que teríamos dificuldades. Fizemos 1º tempo de alto nível. Talvez não percebam só olhando a posição deles na tabela. Mas eles vieram fechados. Não concluímos como gostaríamos. Controlamos e criamos. Não fomos felizes na finalização. Mas saio satisfeito'', disse.

Após ser questionado sobre o jogo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (29), Barbieri afirmou que o foco no momento está no jogo do final de semana.

''Nosso foco agora é o América. É a final que a gente tem que disputar. Depois a gente pensa no jogo do Cruzeiro. Os pontos que você vai deixando no caminho fazem falta na frente. Nosso desejo é o primeiro lugar na última rodada. Cruzeiro vamos avaliar com calma depois do América'', afirmou.

Barbieri falou também sobre poupar os jogadores na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, visando a partida da Libertadores, contra o Cruzeiro.

''A gente vai seguir o mesmo padrão. Avaliar jogadores após o jogo. Ver quem tem condição e quem tem risco de lesão. É preservar, nunca poupar. Não é cenário novo. Não existe estratégia correta ou errada. Cada um precisa na sua realidade avaliar a melhor opção'', comentou.

Em entrevista após o jogo, Éverton Ribeiro e Diego falaram das condições do gramado do Maracanã. Na coletiva, Maurício Barbieri também abordou o assunto.

''É preciso que melhorem esse gramado. Temos decisões aqui. Naquele lance do Marlos se tivesse melhor o gramado talvez ele finalizasse.'', disse o técnico do Rubro Negro.

O Flamengo volta a campo no domingo, contra o América-MG, no Estádio Independência, às 16h. A partida será válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.