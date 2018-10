Empresa responde reclamação dos jogadores e inicia troca do gramado do Maracanã

O Flamengo voltou a jogar bem, criou chances de golear mas só venceu o Vitória por 1 a 0, ontem (23) no Maracanã. Autor do gol da vitória, o meia Diego criticou bastante o gramado do estádio, a qual classificou como um dos piores do Brasil:

"Vale ressaltar, hoje o Maracanã é um dos piores gramados do Brasil, sem dúvida nenhuma, da Série A. Sem dúvida. E isso muda o jogo. O Cuéllar, por exemplo, era um domínio ou outro, que parece fácil, mas o gramado justifica isso. Hoje o (Marlos) Moreno era para fazer um gol maravilhoso, mas o gramado prejudicou. Eu não sei o que acontece, a diretoria tem feito esforços, mas isso dificulta demais, fica um jogo truncado, difícil. Para furar bloqueios precisa de rapidez, e o campo não deixa que isso aconteça"​, afirmou.

Além do camisa 10 rubro-negro, todos os jogadores da equipe que passaram na zona mista após o triunfo contra o time baiano, criticaram demais o estado do campo de jogo. Além deles, o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, também condenou o gramado e afirmou que foi avisado que terá uma "reforma radical":

"Não dá para gente ter um estádio maravilhoso como esse, um dos templos do futebol, e ter um gramado absolutamente medíocre, um gramado de várzea. Temos discutido, o Fluminense também joga no Maracanã e temos a promessa de que essa semana vai começar uma reforma radical no gramado. O Flamengo tem dois jogos fora de casa agora e depois quando a gente voltar a impressão é de que o Maracanã terá uma nova cara".

Gramado do Maracanã começou a ser trocado nessa sexta-feira (24) (Foto: Divulgação)

A empresa que cuida do gramado, Greenleaf, explicou ao "globoesporte.com" que pediu para Flamengo e Fluminense evitarem realizar os aquecimentos no campo, mas a solicitação não foi atendida pelos clubes.

Nessa sexta-feira (24), o Consórcio Maracanã anunciou que já iniciou a troca de 1.500 m2 de grama. Além disso, destacou que os 12 jogos disputados em agosto, pela dupla Fla-Flu, e a temperatura influenciaram na qualidade do gramado atual.

A próxima partida no principal estádio carioca será no dia 2 de setembro, às 11h, entre Flamengo e Ceará, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Fluminense no Maracanã será na rodada seguinte, contra o Vitória.

Confira a nota oficial da concessionária:

"A Concessionária Maracanã vai realizar, a partir de hoje, a troca de 1.500 m2 de grama. O objetivo é oferecer sempre as melhores condições para os jogos realizados no estádio. A troca já estava programada para receber as primeiras partidas de setembro.

Dois fatores influenciaram esse planejamento: foram realizados 12 jogos em 23 dias e a temperatura amena dessa época prejudicou o crescimento da grama de inverno, sobrecarregando a grama de verão.

Daqui a dois meses, nova troca de 1/3 do gramado deverá ser realizada. No início do ano, o gramado do estádio recebeu nota 4,89 da CBF em uma escala que vai até 5, como um dos melhores do país".