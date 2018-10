Flamengo saiu vencedor em três de quatro mata-matas contra o Corinthians

Flamengo e Corinthians tem dois encontros marcados pelas semifinais da Copa do Brasil no mês de setembro, nos dias 12 e 26. Maracanã e Arena Corinthians receberão os duelos que colocarão um dos dois clubes com maior torcida do país na final da competição.

Esses times já se encontraram em outras ocasiões de mata-mata, e os cariocas levam a melhor. São quatro confrontos, todos com jogo da volta em São Paulo, como esse, e três vitórias do Rubro-Negro contra apenas uma do Timão.

Em 1984, pelo Campeonato Brasileiro, foi o primeiro duelo e que marcou a única derrota do Urubu. Na partida de ida, vitória por 4 a 1 dos paulistas. Na volta, o time da Gávea até conseguiu a vitória por 2 a 0, mas insuficiente para classificação.

Posteriormente, o confronto aconteceu pelas quartas de final da Copa do Brasil de 1989. No Maracanã, vitória do Flamengo por 2 a 0. Na volta, no Pacembu, 4 a 2 para o Corinthians, mas o time carioca avançou pelo gol qualificado (que não existe na atual edição.

Em 1997, pela Copa Rio-São Paulo, 3 a 0 no Rio para o Rubro-Negro e 2 a 0 e São Paulo para o Alvinegro, e mais uma vez o time carioca despachou os paulistas em um mata-mata.

O último duelo, talvez o mais importante, aconteceu no ano de 2010, pela Libertadores da América. No Maracanã vitória por 1 a 0, gol de pênalti de Adriano. Na partida de volta, vitória corinthiana por 2 a 1, mas o gol fora de casa de Vagner Love garantiu que o Mais Querido chegasse às quartas.

A primeira partida das semifinais da Copa do Brasil de 2018 está marcada para o dia 12/09, às 21h45, no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. A volta acontece no dia 26/09, no mesmo horário, na Arena Corinthians.