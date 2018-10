Em observação no hospital, Everaldo desfalca Fluminense contra o Cruzeiro

O Fluminense terá algumas baixas para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece neste sábado (25), às 21h, no Mineirão. Uma delas é o atacante Everaldo. Ele bateu com a cabeça no chão no duelo passado ante Corinthians e foi substituído ainda no primeiro tempo, ficando apenas 12 minutos em campo. O jogador foi levado ao hospital, onde realizou exames e ficará 24 horas em observação. De acordo com o clube, ele está bem, mas só volta às atividades normais na próxima semana.

Revelado pelo América-PE, Everaldo chegou ao Tricolor por empréstimo após ganhar notoriedade atuando pelo São Bento. Contra o Corinthians, ele havia recebido a sua primeira oportunidade no time titular, mas por conta da pancada, teve que ser precocemente substituído por Matheus Alessandro, que deve permanecer no ataque contra Cruzeiro.

Outra baixa é o zagueiro Digão, que está emprestado pela Raposa. Assim, Ibañez deve herdar a vaga e atuar ao lado de Gum. Além desses, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o volante Airton e o atacante Luciano, que se recuperam de lesões musculares.

O elenco do Fluminense voltou aos trabalhos nesta quinta-feira (23). Como de praxe, os jogadores que atuaram na quarta ficaram apenas fazendo treino regenerativo na academia. Já os reservas e os não relacionados foram ao campo do CT Pedro Antônio, onde sob olhares de Marcelo Oliveira, trabalharam contra-ataques e finalizações.

A vitória contra o Corinthians, que encerrou um jejum que durava quatro rodadas, pouco alterou a situação do Fluminense na tabela de classificação, onde permanece em nono lugar, com 26 pontos ganhos. Após enfrentar o Cruzeiro, em Minas, o Tricolor terá mais um compromisso longe do Rio de Janeiro. O adversário será o líder São Paulo, no domingo (2).