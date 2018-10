Completando marca histórica pelo Fluminense, Gum afirma: "Fiz a escolha de ser feliz"

No próximo sábado (24), diante do Cruzeiro, no Mineirão, Gum vai chegar a 397 jogos e igualará o ex-volante Marcão, atual 10º colocado na lista dos jogadores que mais vezes defenderam a camisa do Fluminense.

Antes da atividade desta sexta-feira, no Centro de Treinamento Pedro Antônio, Gum concedeu entrevista coletiva. Com contrato perto do fim, o jogador afirmou que a questão contratual não lhe afeta.

"Não me afeta em nada (situação contratual). Tenho prazer de estar no Fluminense, não fico pensando no final do ano. A responsabilidade de entrar em campo e representar o Fluminense é muito grande. Fiz a escolha de ser feliz, de ter prazer em vestir a camisa", disse.

O capitão Tricolor terá um novo companheiro de zaga na partida em Minas. Digão que é titular está emprestado pelo Cruzeiro e não poderá atuar. Ibañez terá uma oportunidade.

"O Digão não pode jogar, infelizmente, mas o importante é que estamos bem servidos nesta posição. Temos jogadores que podem entrar e corresponder. "Isso é mais uma coisa que temos que pensar. O Ibañez está jogando, temos entrosamento desse ano e do ano passado. Ele entrou hoje no trabalho de bola parada, vai entrar amanhã (na partida)", afirmou.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Confira outros pontos da entrevista:

Sequência de jogos

"São muitos jogos, muito tempo, por conta de estar nessa sequência desgastante no Brasileiro, não tenho pensado muito nisso. Lembro de vários momentos durante essa trajetória, momentos bons e difíceis. É um sentimento de muita alegria, atingir essa marca"

Gramado do Maracanã

"Achei que ele (Diego) foi muito bem. Quem está lá de cima, olha para o Maracanã e vê o gramado lindo, verdinho. Mas com a bola rolando está muito ruim. Espero que depois da declaração dele e da minha, possa melhorar o gramado"

Tabela de classificação

"Posso ser sincero contigo? Não dá tempo de fazer esse balanço (tabela de classificação). É tão próximo um jogo do outro, você vai se preocupa em se recuperar e em vencer. Não dá tempo de pensar na classificação"