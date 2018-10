Sornoza recebe sondagem do Fenerbahçe e pode sair do Fluminense

Titular absoluto do Fluminense, Sornoza pode deixar o clube nesta janela de transferência. O Fenerbahçe pediu informações para os representantes do jogador e ficou de apresentar uma proposta antes do fim da janela de transferências. A informação foi publicada pelo "Netflu" e confirmada pela reportagem da VAVEL Brasil.

A janela de transferência da Turquia fecha no próximo dia 31 de agosto, mas se a proposta chegar, será difícil o tricolor segurar o jogador. Além do salário atrasado e direitos de imagem, o clube ainda deve ao Independiente del Valle cerca de 1 milhão de dólares, que já entrou com uma ação na FIFA e está aguardando julgamento.

O empresário do jogador, Bernardo Escansette, falou sobre o assunto. “A conversa existe, mas temos que aguardar. Se a proposta chegar a tempo, a chance de evoluir é grande”

Caso a proposta se concretize, a tendência é que a oferta gire em torno de 5 milhões de euros (quase R$ 24 milhões). O Fluminense é detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, teria direito a 3 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões).

Sornoza chegou ao Fluminense em 2016, após o vice campeonato da libertadores pelo Independiente del Valle (EQU). O clube vive uma carência de meias no elenco, além de Sornoza, apenas Daniel pode fazer a função.