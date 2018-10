Renato diz que São Paulo e Inter têm "obrigação" de brigar pelo título brasileiro

O Campeonato Brasileiro acabou de entrar no segundo turno, e as equipes já começam a traçar seus objetivos até a 38ª rodada. O Grêmio, assim como outros clubes, está envolvido em mais de uma competição. No caso, a Libertadores. Neste contexto, o técnico Renato Gaúcho citou São Paulo e Inter como "beneficiados" pelo calendário mais folgado.

Segundo Portaluppi afirmou em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na Arena do Grêmio, os atuais líder e vice-líder têm "obrigação de lutar pelo título". Justamente porque os paulistas e gaúchos possuem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar no segundo semestre do ano. O número de jogos na temporada pesa aos jogadores tricolores, ressaltou o técnico.

''O Internacional e o São Paulo são obrigados a brigar pelo título. Se for fazer o levantamento dessas equipes, vão jogar 50 e poucas partidas no ano todo. Vê quantas o Grêmio vai jogar? Jogamos muitas com uma equipe totalmente diferente. Aí é outra história se o Grêmio estivesse disputando só um campeonato'', declarou.

Compare os calendários

Grêmio: (4º colocado no Brasileirão, com 37 pontos): 50 jogos até o momento. Pode chegar a 75 (ou 77, se disputar o Mundial de Clubes).

São Paulo: (1º colocado no Brasileirão, com 42 pontos): 46 jogos até o momento. Ao final da temporada, terá 64.

Inter: (2º colocado no Brasileirão, com 41 pontos): 39 jogos até o momento. Ao final da temporada, terá 57.

Diante do Cruzeiro, o Grêmio chegou ao 50º jogo na temporada. Se avançar até a final da Libertadores, terá ao fim do ano, 75 partidas – sem contar o Mundial de Clubes, caso ganhe a Libertadores. O líder São Paulo acumula 46 jogos. Acabará com um total de 64 – pois foi eliminado da Sul-Americana. Já o Inter, em segundo no Brasileirão, entrou em campo 39 vezes. Chegará a 57 em dezembro.

''Jogar uma partida por semana tem todo o tempo para recuperar os jogadores, treinar… Tem todo o tempo do mundo. Enquanto algumas equipes precisam poupar jogadores, viagem. Mas, apesar de tudo isso, o Grêmio está lá, encostadinho neles. Quatro, cinco pontos no Campeonato Brasileiro não é muita coisa. A gente vai continuar brigando'', destacou Portaluppi.

Mesmo com dois jogos restantes para encerrar a 20ª rodada, o Grêmio se mantém na quarta colocação, com 37 pontos. Está a quatro do rival Inter e a cinco do líder São Paulo. Ainda há o Flamengo à frente, em terceiro. No próximo sábado, às 19h, o Tricolor vai a Curitiba enfrentar o Atlético-PR. Na terça-feira seguinte, decide a vida na Libertadores contra o Estudiantes, em Porto Alegre.