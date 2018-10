São Paulo projeta segundo turno sem erros para não prejudicar sequência no Brasileirão

No domingo (26), o São Paulo enfrenta o Ceará e mantem tem um ‘tabu’ para quebrar. Isso porque no primeiro turno, essa sequência foi a pior do tricolor, somando quatro empates seguidos.

O primeiro empate foi diante dos cearenses, fora de casa e um 0 a 0; Fluminense 1 a 1 no Rio; Atlético-MG 2 a 2 no Morumbi e diante do Bahia, fora de casa, outro 2 a 2.

A torcida já ficou apreensiva, pois na última quarta-feira, o time do técnico Diego Aguirre empatou com o Paraná, fora de casa, em um momento onde viu o Internacional ficar somente a um ponto de distância. Sinal de alerta ligado para os atletas.

A vantagem agora é que, ao contrário do primeiro turno, o São Paulo enfrenta Ceará, Fluminense e Bahia e contam com o apoio de sua torcida. Apenas o jogo diante do Atlético-MG é fora.

Aguirre em coletiva, falou que não dá para ganhar todos os jogos, mas tem que estar focado para ganhar diante do Ceará e não perder a liderança. Atualmente com 41 pontos, o técnico quer ganhar esses confrontos em casa, para deixar o Inter um pouco mais distante.