Valdir vê justiça em empate do Vasco: "Estamos tentando com simplicidade, melhorar"

Na noite de quinta feira (23), o Vasco jogou fora de casa no Independência contra o Atlético Mineiro em um partida válida pela 20° rodada do Brasileirão. Em um partida repleta de oportunidades para as duas equipes, mas essas chances não foram aproveitas e o jogo acabou em zero a zero.

O técnico interino do Gigante da Colina, Valdir Bigode, concedeu uma coletiva de impressa após o jogo e falou sobre o desempenho de seu time na partida.Relembrou do segundo tempo ofensivo feito pelo Vasco, mas lamente os gols perdidos.

"Controlamos a bola de um lado para o outro no meio-campo. Tivemos boas chances pelos lados.Acho que conseguimos neutralizar bem algumas jogadas do Atlético, principalmente em virada de bola. Acho que fizemos um grande jogo aqui", disse o treinador.

Valdir teve que fazer algumas mudanças no time titular e fazer alterações no esquema tático, pois recebeu a notícia tardia de que Thiago Galhardo não poderia viajar para Belo Horizonte e enfrentar o Atlético, com isso, o treinador teve que fazer alterações e perdeu uma peça que com certeza, iria dar mobilidade e opção de finalização no ataque do time carioca.

"Ontem à noite tive a notícia do Thiago Galhardo, que ele não poderia jogar. Conheço bem o grupo. Tentei com a entrada do Andrey fazer com que ele fizesse o máximo que pudesse, que tentasse suprir tudo aquilo que o Galhardo seria capaz de fazer. E ele fez bem. Nossa necessidade de entrar com três volantes não era defensiva. Com relação ao resultado, eu acho que foi excelente para nós. Eu sei que o Atlético teve grandes chances de matar o jogo, mas nós também tivemos. Jogo foi bom", declarou.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Questionado sobre a possível chegada de Alberto Valentim para comando do Vasco, Valdir preferiu não dar muita certeza se o acordo já foi ou não concretizado pela diretoria, o comandante disse que se a contratação for concretizada irá sem dúvidas ajudar o novo comandante a se adaptar ao clube.

"Ainda não fui comunicado (da chegada de novo técnico). Se vier, não tem problema algum. Sou funcionário do clube. Dou um passo à frente se ncessário e também dou atrás. Também estou trabalhando. Vínhamos numa sequência de derrotas, conseguimos quebrar. Caso vier um treinador, será recebido de braços abertos. Minha postura é se precisar da minha ajuda, estarei lá. Se não precisar, também estarei lá".

Com o momento complicado do time no Campeonato Brasileiro, o treinador pediu paciência, pois sabe que apesar do momento complicado que o clube está passando, eles conseguiram afastar a sequência de derrotas que havia prejudicando demais o Vasco.

"Às vezes a gente não pode ensinar jogador a jogar futebol. O nosso momento não está muito bom. Se chegarmos à frente, caso eu esteja aqui, vai continuar na simplicidade. Se tiver jogo quarta e domingo, é pouco trabalho. Não ficar enchendo a cabeça do jogador. Eu sei como funciona. Estamos tentando, com simplicidade, melhorar", finalizou Valdir.