Maxi López valoriza ponto ganho em Belo Horizonte, mas ressalta: "Temos muito o que melhorar"

Um dos nomes para reforçar a equipe do Vasco na temporada, o atacante Maxi López teve boa atuação no último jogo do Gigante da Colina, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, no Independência.

Tendo ficado dois meses fora dos gramados, o atacante retratou a importância de sua titularidade na partida citada. Com três jogos atuando pelo time carioca, essa foi a segunda vez que começa entre os 11, e declarou como os companheiros e o técnico interino Valdir Bigode vem o ajudando a se adaptar novamente.

Quando questionado sobre o mal momento do Vasco na competição, Maxi López deixou clara a importância do time ter conquistado o empate nesse jogo. Sabendo que estariam enfrentando o melhor ataque do campeonato e a força que o Atlético-MG tem jogando no Independência, o clube cruz-maltino foi valente e demostrou em alguns momentos no jogo que soube jogar de igual para igual, mesmo passando por um momento complicado.

"Um ponto importante, pois jogar aqui não é fácil. Eu já falei que preciso de tempo para recuperar o ritmo por ter ficado muito tempo sem jogar, mas o time está me ajudando e estou tentando devolver isso dentro de campo. Tem muita gente com vontade. Temos que melhorar, mais ainda tem muito campeonato", declarou o jogador.

"Eu acho que o time está fechado, porque além de todas as críticas, o Castán não está jogando, e outros jogadores não puderam atuar neste jogo, e os que estão entrando, estão entrando com vontade e dando o seu melhor. Estamos sofrendo com muitos jogadores machucados, mas novos estão entrando e o continuam a jogar bem. Isso prova que temos um time forte. Ainda temos muito o que melhorar, sabemos disso, mas ainda falta tem muitas partidas pela frente", finalizou Maxi López.

O Vasco se encontra na 14° posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. No momento, está somente a dois pontos do Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 19 pontos. Com isso, o Vasco procura a sua recuperação contra o Atlético-PR, na quarta-feira (29), em Curitiba. Essa partida se trata de um dos confrontos adiados do Vasco no Brasileirão.